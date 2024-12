Straubing Tigers gewinnen ihr erstes Spengler-Cup-Spiel

Nach zwei Niederlagen haben die Straubing Tigers am Sonntagnachmittag ihr erstes Eishockeyspiel beim traditionsreichen Spengler Cup in Davos gewonnen – und damit das Halbfinale erreicht. Am Ende stand es 4:2 gegen die tschechische Mannschaft von Dynamo Pardubice.

Tigers können Rückstand drehen

In einer spannenden und hitzigen Partie mit etlichen Strafen auf beiden Seiten, konnten die Tigers einen 1:2-Rückstand drehen. In der 48. Minute schoss Justin Braun nach Vorarbeit von Marcel Brandt den Ausgleich: 2:2. "Verdient", wie die Niederbayern bilanzierten. Es folgten zwei weitere Tore und die Straubinger durften zum ersten Mal einen Sieg in der Schweiz bejubeln. Die Partie war bis zum Schluss sehr körperbetont.

Zum zweiten Mal gegen Team Kanada

Heute Nachmittag geht es ein zweites Mal in diesem Turnier für die Niederbayern gegen Team Kanada. Gegen die Auswahl kanadischer Spieler, die in Europa unter Vertrag stehen, hatten die Straubing Tigers bereits am Samstag mit 3:6 verloren. Auch die erste Partie am Freitag, gegen den Gastgeber HC Davos, verlief zwar spannend für die Fans, endete jedoch in einem deutlichen 5:0-Sieg für die Schweizer.

"Große Ehre" für die Straubing Tigers

Beim Spengler Cup dürfen Vereinsmannschaften nur auf Einladung teilnehmen. Deshalb sprachen die Straubing Tigers im Vorfeld von "einer großen Ehre", Deutschland in der Schweiz vertreten zu dürfen.

Das Schweizer Turnier ist für Vereinsmannschaften das wohl älteste Eishockeyturnier der Welt (seit 1923) und wird auf einer Stufe mit dem Eishockey-Turnier bei den Olympischen Spielen gehandelt. In diesem Jahr wird der 96. Spengler Cup in der Schweiz ausgetragen.

Nach dem Spengler Cup geht es für die Straubing Tigers in der DEL weiter: Am Sonntag laden in Wolfsburg ab 16.30 Uhr die Grizzlys zum Match.