DFB-Rentner Müller: "Mit ganz viel Frische" in die Topspiele

Am Montag stand Thomas Müller im Flutlicht der Münchner Arena. Ein bestens bekannter Ort, ein gewohntes Setting - und doch war diesmal alles anders. Denn Müller trug kein Trikot, er trug einen schnieken Anzug; und als er auf dem Platz ein paar Hände geschüttelt hatte, ging sein Arbeitstag nicht erst so richtig los, er war schon wieder vorbei. Der Urbayer war beim Nations-League-Spiel gegen die Niederlande offiziell aus der deutschen Nationalmannschaft verabschiedet worden. Als Legende.

"Es war ein sehr gelungener Abend", resümierte Müller bei einem Pressetermin tags darauf. "Ich fand's gut, was der DFB auf die Beine gestellt hat. Und dass die Mannschaft gegen die Holländer gewonnen hat, war natürlich umso besser", erklärte Müller und grinste sein typisches Müller-Grinsen.

Beim FC Bayern schwinden Müllers Einsatzzeiten

Allzu wehleidig wirkte er nicht, dass er fortan nicht mehr alle paar Wochen im Trikot der DFB-Elf auf Europas Fußballplätzen auflaufen wird. Schließlich hat der 35-jährige Routinier mit seinem Hauptjob beim FC Bayern noch jede Menge zu tun. Auch wenn auch hier die Einsatzzeiten zunehmend geringer werden. In der Bundesliga spielte er nun ein einziges Spiel über die volle Distanz. Sonst kam er zwar in jeder Partie zum Einsatz, doch meistens hatte er nur Kurzeinsätze. Doch verbittert wirkt Müller aktuell nicht.

Die neu gewonnene Ruhe nach dem DFB-Rücktritt scheint er zu genießen. "Diese Länderspielpausen sind ein angenehmer Teil", sagte er und zählte die Vorteile auf: "Sich erholen zu können, sich auftrainieren zu können - und dann wirklich mit ganz viel Frische in diese Wochenenden zu gehen."

Müller lobt Stuttgart: "Mittlerweile 'ne große Nummer"

Diese Frische können die Münchner gut gebrauchen. Schließlich stehen für den FC Bayern direkt zwei Topspiele an. Am Samstag empfangen die Münchner in der Arena den Vizemeister VfB Stuttgart (Ab 18.30 Uhr live in der Radioreportage bei BR24Sport), bevor es am Mittwoch in der Champions League zum FC Barcelona (ab 20.45 Uhr in der Livereportage bei BR24Sport) Doch so weit möchte Müller gar nicht blicken: "Erstmal Stuttgart, die sind mittlerweile ’ne große Nummer in der Bundesliga. Dann schauen wir weiter."

Der FC Bayern wird gut daran tun, es seinem dienstältesten Spieler (715 Spiele) gleichzutun. Denn die Länderspielpause hat nur für eine kurze Unterbrechung der Topspiel-Wochen beim deutschen Rekordmeister gesorgt; und die Bilanz ist nicht gerade das, was sich Trainer Vincent Kompany vorgestellt hatte: Unentschieden gegen Leverkusen, Niederlage gegen Aston Villa, Unentschieden gegen Frankfurt.

Müller: "Wir wollen gewinnen und gut Fußball spielen"

Zwar empfängt der FCB den VfB Stuttgart als Tabellenführer, doch der Abstand auf die Verfolger ist minimal. Leverkusen liegt drei Punkte zurück, Freiburg zwei, Frankfurt nur einen und von Leipzig trennt die Münchner die Tordifferenz. Gewinnen ist also Pflicht.

Doch besorgt scheint Müller aktuell nicht: "Wir spielen einen guten Fußball. Die Basics sind da, die uns die Hoffnung geben, dass wir auch die kommenden Wochen erfolgreich spielen können." Das Ziel ist klar: "Wir wollen gewinnen, gut Fußball spielen und die Dinge, die wir in den letzten Wochen gut gemacht haben, wieder sehen."