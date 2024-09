Aston Villa - FC Bayern | 2.10., 21 Uhr | in der Radioreportage

30.09.2024, 15:20 Uhr Bildbeitrag

In der Champions League steht die erste Auswärtspartie für den FC Bayern an. Mit Aston Villa und Coach Unai Emery wartet keine einfache Aufgabe. Verfolgen Sie die Partie live bei BR24Sport in der Radioreportage.

Von BR24Sport