Eishockey-Hammer: EHC München holt Meister-Coach Jackson zurück

Dem EHC Red Bull München gelingt ein Paukenschlag in der Deutschen Eishockey Liga. Die Münchner ihr früherer Meister-Trainer Don Jackson haben gemeinsam beschlossen, dass der 68-Jährige die Nachfolge des am Montag aus persönlichen Gründen zurückgetretenen Max Kaltenhauser übernimmt und neuer Cheftrainer des Erstliga-Klubs wird. Jackson hat München in den vergangenen Jahren zu all seinen vier Meistertiteln geführt, er tritt sein neues Amt mit sofortiger Wirkung an.

Erfolgreichster DEL-Trainer überhaupt

Assistenten des US-Amerikaners bleiben die bisherigen Co-Trainer Pierre Allard und Patrick Dallaire. Zudem wird der langzeitverletzte Stürmer Ben Smith den Trainerstab vorerst weiter verstärken. "Natürlich war es nicht mein Plan, noch einmal auf den Trainerstuhl zurückzukehren. Aber nachdem Christian (Winkler, Manager) mich gefragt hat, habe ich aufgrund der besonderen Situation keine Sekunde gezögert, der Organisation zu helfen", sagte Jackson.

Der mit neun Meistertiteln erfolgreichste DEL-Trainer überhaupt wechselte vor rund elf Jahren in die bayerische Landeshauptstadt. Er kam mit der Reputation von fünf Titelgewinnen (2008, 2009, 2011, 2012 und 2013) mit seinem damaligen Team Eisbären Berlin. Mit dem EHC stand der Meistermacher sechsmal im Finale der Deutschen Eishockey Liga und schaffte es 2019 sogar ins Endspiel der Champions League.

Zurück ins sportliche Geschehen

In den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2023 gewann er mit München vier Meisterschaften. Seit dem Titelgewinn 2023 bringt er seine Erfahrung als Head of Coaching Development in die gesamte Organisation des Brausekonzerns ein. Nun kehrt Jackson vorübergehend als Trainer hinter die Bande und direkt ins sportliche Geschehen zurück.

"Ich bin bereit und freue mich jetzt auf das Spiel in Berlin, das in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes sein wird. Wir werden dafür sorgen, dass unsere Spieler bereit sind, ihr Bestes zu geben. Wir denken jetzt von Spiel zu Spiel und werden versuchen, jede Partie zu gewinnen", sagte Jackson.

Stanley-Cup-Sieger als Spieler - Ehre in Berlin

EHC-Manager Christian Winkler sieht Jackson als Trainer als "derzeit die beste Lösung für uns". In seinen 18 Jahren als Trainer in der höchsten deutschen Spielklasse hat Jackson insgesamt 1072 Spiele gecoacht. So viele wie kein anderer. 705-mal (66 Prozent) jubelte sein Team nach der Schlusssirene. Auch als Spieler war der ehemalige Weltklasse-Verteidiger erfolgreich. Unter anderem gewann er 1984 und 1985 an der Seite von Wayne Gretzky zweimal den Stanley-Cup.

Die Mannschaft des EHC Red Bull München reist am Donnerstag nach Berlin, wo sie am Abend auf den deutschen Meister Eisbären Berlin trifft. An seiner alten Wirkungsstätte wird Jackson zunächst mit einer Banner-Zeremonie geehrt, anschließend coacht er das Team seiner Red Bulls gegen Berlin.