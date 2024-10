Dank Undav-Doppelpack: DFB-Team siegt knapp in Bosnien

Die deutsche Nationalmannschaft hat seinen personellen Sorgen getrotzt und bleibt in der Nations League in der Erfolgsspur. Beim Gastspiel in Bosnien-Herzegowina bezwang die DFB-Elf die Mannschaft von Trainer Sergej Barbarez mit 2:1 (2:0). Ein Doppelschlag von Deniz Undav (29./36.) sorgte früh für die Vorentscheidung. Der frühere Wolfsburger Edin Dzeko (70.) sorgte per Kopf noch einmal für Spannung. Deutschland bleibt damit auch im dritten Spiel nach der EM ungeschlagen und Tabellenführer in der Gruppe 3.

Nübel und Kleindienst feiern Debüt

Julian Nagelsmann war aufgrund der zahlreichen verletzten Stammspieler wie Jamal Musiala oder Kai Havertz gezwungen, seine eingespielte Mannschaft im Vergleich zum letzten Länderspiel auf fünf Positionen umzustellen. So durfte erstmals Alexander Nübel im DFB-Tor ran, außerdem rückten Antonio Rüdiger, Maximilian Mittelstädt, Serge Gnabry sowie mit Tim Kleindienst ein weiterer Debütant in die Startelf.

Doppelter Undav bringt DFB-Team in Front

In der Anfangsphase schaffte es Bosnien, die gewohnt dominante deutsche Mannschaft vom eigenen Tor wegzuhalten. Nachdem der Ex-Ingolstädter Pascal Groß in der 25. Minute das Tor der Gastgeber zunächst knapp verfehlte, machte es Undav wenig später besser. Der Stuttgart war von Florian Wirtz perfekt freigespielt worden und schloss überlegt zur Führung ab. Deutschland blieb nun dran und legte in Person von Undav direkt nach zum 2:0. Nur wenige Sekunden vorher hatte der frühere Augsburger Ermedin Demirovic auf Seiten der Bosnier die Latte getroffen.

Erst Abseits, dann zittern

Nach der Halbzeitpause blieb die Nagelsmann-Elf auf dem Gaspedal und kam zu weiteren guten Möglichkeiten. Der dritte Treffer von Deniz Undav in der 58. Minute wurde wegen Abseitsstellung ebenso zurückgenommen wie zehn Minuten später der platzierte Rechtsschuss von Serge Gnabry. Nach einer Ecke in der 70. Minute kam dann Edin Dzeko per Kopf an den Ball und überwand Nübel im kurzen Eck.

Plötzlich kochte das kleine Stadion in Zenica und die Bosnier witterten noch einmal Morgenluft. Dank längerer Ballbesitzphasen und kontrollierten offensiven Vorstößen gelang es der deutschen Mannschaft, das Spiel zu beruhigen.