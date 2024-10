Doch nicht Baumann: FCB-Leihgabe Nübel gegen Bosnien im DFB-Tor

Zuletzt standen die Zeichen noch leicht auf Oliver Baumann, doch nun darf Alexander Nübel beim ersten von zwei Nations-League-Spielen das Tor der DFB-Elf hüten. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich auf den Stuttgarter Schlussmann festgelegt, der vertraglich bis 2029 an den FC Bayern gebunden ist. Beim Duell am Freitag (20.45 Uhr) in Zenica gegen Bosnien und Herzegowina ist also Nübel der Schlussmann.

In München: Auch Baumann vor DFB-Debüt

"Ich freue mich extrem darauf. (...) Ich habe meinen Eltern Bescheid gegeben. Pure Vorfreude jetzt auf Freitagabend", sagte der 28-Jährige vom VfB Stuttgart bei RTL. Damit ist auch klar, dass Oliver Baumann beim zweiten Spiel am Montag in München gegen die Niederlande seine Chance auf sein Debüt im Nationaltrikot bekommen wird. Bei der Nominierung hatte Nagelsmann betont, der 34-Jährige habe sich sein erstes Länderspiel jetzt nach jahrelanger Wartezeit "verdient".

Platzhalter für verletzten ter Stegen

Die beiden Schlussmänner kämpfen perspektivisch um den Platz der Nummer zwei hinter Barcelonas Marc-André ter Stegen, der mit einer schweren Patellasehnen-Verletzung im rechten Knie bis zum Saisonende ausfallen wird. Bei der WM 2026 soll der ehemalige Gladbacher die unumstrittene Nummer eins sein. Zuvor musste er sich über ein Jahrzehnt lang hinter Manuel Neuer einreihen. Der 38 Jahre alte Bayern-Keeper hatte seine Nationalmannschaftskarriere nach der Heim-EM im Sommer beendet und den Platz für ter Stegen freigemacht.