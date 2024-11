Kim nutzt Torwartfehler eiskalt - FC Bayern wieder auf Kurs

Die Ausgangssituation war für den FC Bayern und PSG ähnlich. Beide Teams standen in der Champions-League-Tabelle viel weiter unten, als erhofft. Die Münchner haben mit dem zweiten Sieg in Folge in der Königsklasse nun wieder Anschluss an die Top Acht gefunden, die sich nach der Hinrunde direkt fürs Achtelfinale qualifizieren.

Beim 1:0 (1:0)-Sieg – dem siebten Zu-Null in Pflichtspielen seit der 1:4-Niederlage in Barcelona - profitierten sie von einem Torwartpatzer, den Minjae Kim zur Führung nutzte. Bis zum Platzverweis von Ousmane Dembelé blieben die Gäste im Spiel, danach machten es die Bayern clever und hätten auch noch höher gewinnen können.

Coman verzieht - Paris lässt Doppelchance liegen

Bayern-Trainer Vincent Kompany hatte ein Spektakel erwartet. Doch das war es zunächst nicht. Beiden Teams war der gegenseitige Respekt anzumerken. Auch die Bayern, bei denen Konrad Laimer und Leroy Sané neu in die Startelf gerückt waren, ließen es ruhig angehen. Immerhin: Jamal Musiala (7.) prüfte PSG-Keeper Matvei Safonov, der den Vorzug vor Gianluigi Donnarumma erhalten hatte. Und Ousmane Dembelé (8.) wurde in sehr aussichtsreicher Position erst in letzter Sekunde von Leon Goretzka gestört.

Danach viel Leerlauf. Erst ab der 28. Minute wurde es dann auch vor den Toren wieder gefährlicher: Kingsley Coman versuchte es gegen seinen Ex-Klub (28.), eine Minute später war es auf der anderen Seite Warren Zaire-Emery, der es versuchte. Die beste Chance des Spiels hatte Paris dann in der 32. Minute: Dembelés Schuss konnte Manuel Neuer noch abwehren. Beim Nachschuss von Joao Neves wäre er wohl machtlos gewesen. Zum Glück aus Bayern-Sicht strich der Ball haarscharf an Neuers Kasten vorbei.

Kim steht richtig und schockt PSG

PSG hatte sich nach anfänglicher Bayern-Überlegenheit nun freigespielt, spielte mutig und war ebenbürtig. Genau in diese Phase fiel das 1:0 der Münchner. Nach Ecke von Joshua Kimmich leistete sich Safonov eine völlig missglückte Faustabwehr – Minjae Kim stand goldrichtig und musste nur noch einnicken (38.). Paris nun geschockt – mit etwas Glück hätten die Bayern noch vor der Pause erhöhen können, zielten aber zu schlecht (Coman, Sané) oder scheiterten an Safonov (Kane).

Nach dem Wechsel hatten es die Münchner nicht eilig, weiter nach vorne zu spielen. Stattdessen versuchten es die Gäste immer mal wieder, allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. In der 56. Minute dezimierte sich PSG dann selbst. Der bereits verwarnte Dembelé leistete sich gegen Alphonso Davies im eigenen Strafraum eine riskante Grätsche und sah dafür Gelb-Rot.

Dembelé fliegt - FCB macht den Sack nicht zu

War’s das schon für Paris? Noch nicht ganz. Der gerade eingewechselte Kang-in Lee zirkelte einen Freistoß gefährlich vor Neuers Kasten, aber auch an Freund und Feind vorbei. Eine brenzlige Situation für die Hausherren.

Auf der anderen Seite hatte erst Coman die Gelegenheit, zu erhöhen, zielte aber zu hoch (67.). Musiala prüfte dann in der 74. Minute den Torwart, der gut parierte und den Ball noch an den Pfosten lenkte. Auch der eingewechselte Thomas Müller vergab noch eine Chance (81.). Und so mussten die Bayern doch noch ein wenig um die so wichtigen drei Punkte bangen. Mehr als ein Schussversuch von Neves (85.) sprang aber nicht mehr für PSG heraus.