Extrarunde trotz Sieg: FC Bayern droht Hammerlos in CL-Playoffs

Nachdem schon die Vorrunde der Champions League in dieser Saison anders abgelaufen war als in den Vorjahren, wird das auch in den neu eingeführten Playoffs zur Qualifikation für das Achtelfinale sein.

Die ersten acht Teams der Liga sind sicher für die K.o.-Phase qualifiziert. Der FC Bayern gehört nicht dazu. Trotz eines 3:1-Siegs gegen Slovan Bratislava am letzten Spieltag der Ligaphase, landen die Münchner in der Endabrechnung auf Rang zwölf. In den nun folgenden Playoffs droht ein harter Gegner. Die Auslosung dafür findet am Freitag, 31. Januar, um 12 Uhr statt.

Modus, Auslosung, Spiele: So laufen die Play-offs nach der Ligaphase

Die Mannschaften von Platz neun bis Platz 24 bestreiten die Playoffs. Dabei treffen zwei Teams in Hin- und Rückspiel aufeinander. Wer gegeneinander spielt, hängt von der Platzierung in der Tabelle ab. Die Platzierungen neun bis 16 gelten als "gesetzt" und treffen auf "ungesetzten" die Plätze 17 bis 24. Die Paarungen sind wie folgt.

Platz 9/10 gegen Platz 23/24

Platz 11/12 gegen Platz 21/22

Platz 13/14 gegen Platz 19/20

Platz 15/16 gegen Platz 17/18

Die zwölftplatzierten Münchner sind in einem Paar mit Real Madrid (Platz 11). Diese werden gegen Platz 21 und 22 gelost.

Wiedersehen mit Pep? Manchester City droht in Playoffs

Damit droht ein echtes Schwergewicht, das nur aufgrund einer schweren Krise Ende letzten Jahres in der Tabelle soweit hinten platziert ist. Auf Platz 22 lief Manchester City ins Ziel. Die "Skyblues" hatten vor dem letzten Spieltag sogar auf Rang 25. und damit außerhalb der Playoffs gelegen, retteten durch ein 3:1 gegen Club Brügge aber den Verbleib in der Königsklasse. Der von Ex-FCB-Coach Pep Guardiola trainierte Premier-League-Klub scheint sich im neuen Jahr gefangen zu haben, wäre also kein leichtes Los für den FC Bayern.

Vielleicht bekommt es der Rekordmeister aber auch mit Platz 21 zu tun. Das wäre Celtic Glasgow. Die Schotten haben in der Ligaphase durch einen Sieg gegen RB Leipzig für Aufsehen gesorgt, kamen zugleich aber in Dortmund mit 1:7 unter die Räder. Gegen Celtic wäre das Team von Trainer Vincent Kompany also klarer Favorit.

Dortmund spielt Playoffs - Stuttgart ist raus, nur Leverkusen weiter

Neben dem FC Bayern kämpft auch Borussia Dortmund in den Playoffs um das Achtelfinalticket. Die Schwarzgelben gewannen zuhause mit 3:1 gegen Donezk und holten damit ebenfalls 15 Punkte. Der BVB liegt nur aufgrund des besseren Torverhältnisses auf Rang zehn. Bayer Leverkusen qualifizierte sich als einziger deutscher Vertreter für das Achtelfinale.

Der VfB Stuttgart war vor dem letzten Spieltag auf Kurs Playoffs, verlor dann aber deutlich mit 1:4 gegen Paris und kam nicht mehr unter die besten 24. Wer sich nicht für die Playoffs qualifiziert, spielt nicht mehr europäisch. In der Vergangenheit gab es noch das "Auffangbecken" Europa League. Das fällt mit der Umstellung auf den neuen Modus weg.

Neuer Modus auch in der K.o.-Phase - Achtelfinale wird noch gelost

Sollte der FC Bayern die Playoffs überstehen, wäre auch der Achtelfinalgegner schon quasi vorbestimmt. Auch hier wird nämlich aus Paaren gezogen. Die Paare 11/12 und 21/22 der Ligaphase würden dann auf fünf oder sechs aus der Ligaphase treffen. Das wären mit Bayer Leverkusen und Atletico Madrid ebenfalls keine einfachen Gegner.

Auch die Viertel- und Halbfinals sowie das Endspiel werden auf diese Weise ermittelt. Hier wird nur das Heimrecht ausgelost. All das ist derzeit aber mehr Kaffeesatzleserei denn eine sichere Prognose.

Die UEFA hat sich von dem neuen Modus mehr Spannung versprochen. Das hat funktioniert, sorgte aber auch für Verwirrung bei allen Beteiligten. FCB-Coach Kompany gab seinen Sonntag dran, um die Konstellationen durchzurechnen. Ausgelost wird am Freitag.