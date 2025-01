FC Bayern gegen Bratislava: Statistiker und Wunder gefragt

Auch mit einem Sieg gegen den slowakischen Vertreter Slovan Bratislava wird für den FC Bayern am Ende der Ligaphase in der Champions League wohl nicht das Erreichen der Top Acht, sondern der Umweg über die Play-offs stehen. Schließlich müsste der Tabellen-15. noch an mindestens sechs Teams vorbeiziehen. Immerhin kann der Rekordmeister am Mittwoch noch auf das kleine Wunder hoffen.

Kompany: "Format macht auf jeden Fall Spaß für die Statistiker"

"Dieses Format macht auf jeden Fall Spaß für die Statistiker", antwortete Coach Vincent Kompany trotz schlechter Ausgangslage noch schmunzelnd auf die Frage, ob man auf einen 8:0-Erfolg hintrainiert habe. "Es gibt 400 Millionen Fußballspieler auf der Welt. Die Chance, dass wir hier stehen, ist auch minimal. Für mich ist wichtig, dass wir darauf fokussiert sind, was wir beeinflussen können und das ist unser Spiel." Auch er habe versucht, zu rechnen und seinen Sonntag daran verloren. "Ich habe ungefähr im Kopf, was alles passieren müsste. Am Ende kommst du wieder ganz an den Anfang." Dennoch glaubt der 38-Jährige: "Alles ist möglich."

Ergebnisse nicht immer Spiegel der Spielweise

Bayern-Urgestein Thomas Müller ist jedenfalls bereit für ein kleines Wunder und lässt sich die gute Laune trotz schlechter Vorzeichen nicht nehmen: "Die Chancen, in die Top Acht zu kommen, sind nicht groß, aber es gibt ein kleines Fenster." Die Mannschaft will dafür alles geben. Denn "im Fußball ist alles möglich". Und "Ergebnisse sind nicht immer der Spiegel der Spielweise. Wir wissen, worum es geht, wollen das Spiel gewinnen und schauen dann, auf welchem Platz wir die Ligaphase abschließen und wie es weitergeht."

Müller: "Musst nicht im Januar eine Spitzenmannschaft sein"

Müller, der weiter über eine Vertragsverlängerung nachdenkt, konnte auch die klaren Worte von Vize-Kapitän Joshua Kimmich nach der verheerenden Niederlage bei Feyenoord Rotterdam, dass der FC Bayern "momentan kein Top-Team" sei, wohlwollend einordnen. "Josh war bedient. Wenn man die Tabelle anschaut, weiß ich, was er meint." Aber: "Das Schöne am Fußball ist, dass du nicht im Januar eine Spitzenmannschaft sein musst, sondern im Mai. Aber auf dem Weg dorthin musst du natürlich auch top sein."

Entwarnung bei Neuer

Grund zu Nachfragen gab es bei Torwart Manuel Neuer, der beim Abschlusstraining fehlte. Er habe "individuell trainiert", erklärte Kompany und gab Entwarnung. "Manu wird auf jeden Fall dabei sein und auf dem Feld stehen." Der angeschlagene Leon Goretzka fehlt gegen den Tabellenvorletzten Gelb-gesperrt, Alphonso Davies ist verletzt. Auch Eric Dier war im Gegensatz zu Rückkehrer Dayot Upamecano im Training nicht dabei. Allerdings sieht es gut aus für einen Einsatz: "Eric trainiert jetzt individuell." Er sein ein bisschen krank gewesen. "Aber es kann sein, dass Eric morgen dabei ist."