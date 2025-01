FC Bayern - Bratislava | 29.01., 21 Uhr | Radioreportage

Am 8. und letzten Vorrundenspieltag der UEFA Champions League 2024/25 empfängt der FC Bayern München das slowakische Team Slovan Bratislava. Nach der jüngsten 0:3-Niederlage bei Feyenoord Rotterdam hat sich der deutsche Rekordmeister selbst um eine bessere Ausgangslage gebracht, was die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale angeht. Mit einem Heimsieg könnte es noch klappen, auch wenn andere Teams dafür patzen müssen.

Slovan noch ohne Punkt - Ein Sieg ist Pflicht

"Mir ist nicht Angst und Bange, selbst wenn wir jetzt eben in die Play-offs müssen. Sondern, das ist halt dann einfach ein K.o-Spiel im Februar, mit Hin- und Rückspiel und da freue ich mich drauf", sagte Thomas Müller im Exklusivinterview mit BR24Sport vor der Partie gegen den slowakischen Meister, der bereits ausgeschieden ist. Dass ein Sieg gegen die noch punktlosen Pressburger Pflicht ist, sieht nicht nur Müller so. Ein Blick auf die Tabelle der Königsklasse reicht, um festzustellen, wer der klare Favorit in dieser Partie ist. Der Tabellen-15. empfängt den Vorletzten.

Die bisherigen drei Champions-League-Heimspiele konnten die Bayern allesamt gewinnen. Allein: Möglicherweise reicht auch ein klarer Sieg nicht, um unter die acht besten Teams der Vorrunde zu kommen. Und nur die sind direkt fürs Achtelfinale qualifiziert. Das bleibt das Ziel des FC Bayern, allerdings ist er dafür auf Schützenhilfe in anderen Stadien angewiesen.

Leon Goretzka fehlt - Lässt Kompany rotieren?

Trainer Vincent Kompany muss auf den verletzten Alphonso Davies sowie auf Leon Goretzka (3. Gelbe Karte) und Sven Ulreich (Rotsperre) verzichten. Dazu kommen die Langzeitverletzten wie Hiroki Ito. Ansonsten sind alle Profis fit. Der Coach könnte aber angesichts der hohen Belastung einiger Spieler die Rotationsmaschine anwerfen.

Bei den Gästen stehen mit dem früheren Nürnberger Robert Mak und Kevin Wimmer (früher u.a. beim 1. FC Köln, Hannover 96 und Karlsruher SC) zwei Profis im Kader, die in Deutschland gut bekannt sind. Für Bratislava geht es aber bestenfalls noch darum, sich mit einer guten Leistung aus der Königsklasse zu verabschieden.