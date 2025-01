Trotz Sieg gegen Bratislava: FC Bayern muss in die CL-Playoffs

Die Chancen auf die Top Acht und damit die direkte Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League waren für den FC Bayern schon vor dem letzten Spiel der Ligaphase gegen Slovan Bratislava recht gering gewesen. Die Münchner erfüllten die Pflichtaufgabe zwar und gewannen mit 3:1 (1:0), wurden in der Abschlusstabelle am Ende aber Zwölfter und müssen eine Ehrenrunde drehen.

Kompany rotiert – Neuer und Tel in Startelf

Kompany nutzte die Partie gegen die noch punktlosen Slowaken, um seine Stars zu schonen. So nahm er im Vergleich zum 2:1-Sieg in Freiburg fünf Änderungen vor. Die lange verletzten Sacha Boey und Josip Stanisic standen ebenso in der Startelf wie Thomas Müller, Michael Olise und Mathys Tel. Jamal Musiala, Raphael Guerreiro und Serge Gnabry saßen zunächst auf der Bank. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Tel vor einem Abschied aus München stehen, um mehr Spielzeit zu bekommen.

Und der 19-Jährige war von Beginn an gewillt, sein Startelf-Mandat zu nutzen. Nach fünf Minuten scheiterte er per Kopf an Gästeschlussmann Dominik Takac. Gegen den Kopfball von Thomas Müller auf Flanke von Joshua Kimmich war Takac aber machtlos. Die frühe Führung für die Hausherren, die weiter anliefen. In der 23. Minute traf Tel nur das Außennetz. Drei Minuten später rettete auf der Gegenseite Manuel Neuer gegen Tigran Barseghyan. In der 28. zog Leroy Sané im Strafraum wuchtig ab. Seinen Schuss konnte Takac zur Ecke abwehren, die nichts einbrachte. Nach diesem Chancensammelsurium ging es in die Halbzeit. Zu diesem Zeitpunkt waren die Münchner trotz Führung nicht in den Top Acht.

FC Bayern erhöht den Druck in Halbzeit zwei

Auch in Durchgang zwei kamen die Hausherren offensiv aus der Kabine. Nur zehn Minuten nach Wiederbeginn setzte Olise Sané im Rückraum in Szene, doch dessen Abschluss geriet zu zentral (54.). Sekunden später ließ Tel Takac in die linke Ecke abtauchen (55.) und Müller verfehlte per Kopf nur knapp die lange Ecke (57.). Doch wieder zeigten sich die Münchner defensiv zu nachlässig, Blackman traf für die Slowaken aber nur das Außennetz (58.).

Nach einer guten Stunde brachte Kompany Gnabry, Musiala und Coman und der Wechsel zeigte direkt Wirkung. Mit einer seiner ersten Ballberührungen flankte Musiala auf den Kopf von Kane, der zum 2:0 einnickte (63.). In der Folge plätscherte die Partie dahin, ehe Kingsley Coman in der Schlussphase zum 3:0 abstaubte (84.). Zuvor hatten sich Musiala, Olise und Kane vor das slowakische Tor kombiniert. Doch auch in diesem Spiel blieben die Münchner nicht ohne Gegentor. Marko Tolic erzielte in der Schlussminute den Ehrentreffer für Slovan Bratislava (90.).