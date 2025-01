Nur so erreicht der FC Bayern noch direkt das CL-Achtelfinale

Rein rechnerisch ist es nur ein Punkt, der den FC Bayern München von den Top acht der Vorrunde trennt und damit von der direkten Qualifikation fürs Achtelfinale der Königsklasse. Doch mit zwölf Punkten belegt der deutsche Rekordmeister eben auch nur Platz 15 in der Tabelle. Das bedeutet: Die Münchner müssen am letzten Spieltag noch an mindestens sechs Teams vorbei.

Die Mannschaften, die nach der Vorrunde auf den Rängen neun bis 24 landen, spielen in Play-offs die übrigen acht Achtelfinalteilnehmer aus. Und momentan ist es wahrscheinlicher, dass dort auch der FC Bayern landen wird. Ziel war die direkte Quali, auch deshalb, weil möglicherweise schon in den Play-offs ein echter Hochkaräter wartet. Und das ist tatsächlich möglich, tummeln sich doch auch Topteams wie Manchester City, Real Madrid, Juventus Turin oder Paris St. Germain in der besagten Tabellenregion.

Die Ausgangslage: Sechs Teams müssen patzen

Wann also schaffen es die Bayern noch in die Top acht? Ein Sieg gegen den slowakischen Meister Slovan Bratislava (Mittwoch, 21 Uhr/live in der Radioreportage im BR24Sport Livecenter) ist Grundvoraussetzung, wenn es noch klappen soll.

Vier Mannschaften haben bereits 16 Punkte oder mehr auf dem Konto. Die kann der FC Bayern nicht mehr überholen. Von den insgesamt zehn Teams, die in der Tabelle vor den Bayern (Platz 15) stehen und die der Tabellenführer der Bundesliga theoretisch noch einholen kann, müssen mehr als sechs gleichzeitig patzen.

Das sind die FC-Bayern-Konkurrenten

In den folgenden Partien müssten die vor den Münchnern (12 Punkte) platzierten Mannschaften patzen:

Borussia Dortmund (14./12 Punkte) - Schachtjor Donezk

Stade Brest (13./13 Punkte) - Real Madrid

OSC Lille (12./13 Punkte) - Feyenoord Rotterdam (11./13 Punkte)

Inter Mailand - AS Monaco (10./13 Punkte)

Aston Villa (9./13 Punkte) - Celtic Glasgow

Bayer Leverkusen (8./13 Punkte) - Sparta Prag

FC Barcelona - Atalanta Bergamo (7./14 Punkte)

Dinamo Zagreb - AC Mailand (6./15 Punkte)

RB Salzburg - Atlético Madrid (5./15 Punkte)

Schwierige FCB-Lage: Hoffen auf ein Remis - und unerwartete Patzer

Lediglich in der Partie OSC Lille gegen Feyenoord Rotterdam nehmen sich zwei der Bayern-Konkurrenten die Punkte gegenseitig ab. Endete die Partie Remis, würden die Münchner an beiden Teams in der Tabelle vorbeiziehen.

Sollte es so kommen, müssten - ein Bayern-Sieg immer vorausgesetzt - aber immer noch vier der Teams mit 13, 14 oder 15 Zählern patzen. Dies erscheint zumindest bei Atlético Madrid, AC Mailand, Bayer Leverkusen, Aston Villa und Borussia Dortmund eher unwahrscheinlich. Selbst ein hoher Bayern-Sieg könnte am Ende deshalb nicht reichen, wenn mindestens fünf Konkurrenten ihre Aufgaben erfüllen.