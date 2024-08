Bayerische Meisterschaft: Wendelstein wird zum BMX-Hotspot

Der Skateplatz in Wendelstein bei Nürnberg hat sich in eine große Eventlocation verwandelt. Aus den Lautsprechern wummert der Bass und die BMX-Sportler zeigen schon beim Aufwärmen ihre besten Tricks.

Fahrer können Punkte für Europa- und Weltmeisterschaften sammeln

Am Samstag wird der Bayerische BMX-Meister gekürt, am Sonntag findet dann ein Internationaler C1 Wettbewerb statt, bei dem die Fahrer Punkte sammeln können für die Teilnahme etwa an Europa- und Weltmeisterschaften. BMX-Profi Jonathan Zawadke ist einer der Anwärter für den Titel Bayerischer Meister. "Ich freu mich extrem, hier dabei zu sein. Der Park in Wendelstein ist einer der besten. Ich war auch schon öfter hier zum Trainieren", sagt der 20-Jährige aus Südbayern.

Wendelstein ein BMX-Mekka

In der BMX-Szene ist der Wendelsteiner Skatepark beliebt. "Es ist einer der größten und ältesten Holzparcours in Deutschland", sagt Daniel Müller, Organisator des Woodstone BMX Festivals. 1990 hat der Radlerclub Wendelstein die Anlage gebaut. Der Parcours ist extra für den BMX-Sport konstruiert, mit Rampen bis zu vier Metern Höhe. Viel ehrenamtliches Engagement steckt da drinnen, berichtet Müller.

Aufwind für den BMX-Sport

Richtig Aufwind hat der BMX-Sport vor allem seit 2020 erhalten als BMX Freestyle olympische Disziplin wurde. Nun gibt es in ganz Deutschland Landeskader und mehr Förderung für junge Talente. Im Vergleich mit anderen Ländern wie den USA, Großbritannien oder Australien habe Deutschland aber noch einiges aufzuholen, sagt BMX-ler Sven Elbert, der das Woodstone-Event moderiert. Es fehlen in Deutschland vor allem Skateparks und Hallen, in denen BMX-Fahrer trainieren können, so Elbert.

Der Eintritt zum Woodstone BMX Festival ist frei, jeder, der Lust hat, kann vorbeischauen.