Wieder per Kopf: Musiala rettet FC Bayern spät gegen BVB

Jamal Musiala hat Vincent Kompany vor seiner ersten Bundesliga-Niederlage als Trainer des FC Bayern München bewahrt. Im Topspiel am Samstagabend spielte der Rekordmeister bei Borussia Dortmund 1:1 (0:1). Zunächst hatte Jamie Gittens den BVB mit einem sehenswerten Solo in Führung gebracht (21.). Erst in der 85. Minute gelang der Ausgleich durch Jamal Musiala. Der FCB bleibt an der Tabellenspitze, Eintracht Frankfurt kann den Rückstand am Sonntag auf vier Punkte verkürzen.

Kompany reagiert auf Davies-Vorfall

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff kamen zwei unerwartete Themen auf. Zunächst einmal bekam Youngster Mathys Tel überraschend den Vorzug vor Serge Gnabry und Michael Olise auf dem linken Flügel. Außerdem stellte sich die Frage, ob die Alkoholfahrt von Alphonso Davies am Donnerstag in der Münchener Innenstadt Konsequenzen nach sich zog. In der Startelf stand der Kanadier dennoch. "Er hat jetzt einen Fehler gemacht und wir werden das intern besprechen und intern werden wir auch die Entscheidungen treffen", sagte Kompany bei Sky zu dem Vorfall vor dem Spiel.

FC Bayern startet aggressiv

Es war das erwartete Spiel aus Bayern-Sicht: Vollgas-Pressing über den ganzen Platz. Schon nach nicht einmal 60 Sekunden war Innenverteidiger Minjae Kim im Dortmunder Strafraum und verleitete BVB-Abwehrmann Waldemar Anton um ein Haar zu einem folgenschweren Fehler. Auch danach hatte die Kompany-Elf den gewünschten Zugriff und kam durch Leroy Sané zum ersten guten Abschluss, den Kobel parierte (8.).

BVB bestraft Laimer-Fehler eiskalt - Kane verletzt raus

In der 17. Minute mussten beide Teams dann eine unfreiwillig pausieren. Anton wurde behandelt und musste verletzt raus, Ex-Bayer Niklas Süle kam für den Nationalspieler. Die Unterbrechung tat dem BVB gut, der sich in der Folge besser aus der Umklammerung befreien konnte und in der 27. Minute dann eiskalt zuschlug. Gittens schickte Konrad Laimer am linken Flügel mit einer Körpertäuschung ins Leere und spurtete bis in den Strafraum, wo er den Ball knapp am Kopf von Manuel Neuer vorbei in die lange Ecke schoss.

Der FC Bayern war sichtlich überrumpelt vom Rückstand, dazu musste Top-Stürmer Harry Kane nach 32 Minuten vom Feld. Der englische Tormaschine fasste sich an den Oberschenkel und wurde von Thomas Müller ersetzt. Der bayerische Rekordspieler war direkt nach der Halbzeitpause zur Stelle, doch sein Schuss vom Elfmeterpunkt wurde von Torhüter Gregor Kobel entschärft. (49.) Beim direkten Gegenzug rettete Laimer vor dem einschussbereiten Gittens.

Sané und Sabitzer lassen Hochkaräter liegen

Rund um die Stundenmarke überschlugen sich die Großchancen. Er fehlten bei Musialas Abschluss aus 18 Metern nur Zentimeter (59.), dann verzog Sané alleine vor Kobel deutlich (61.) und auf der Gegenseite scheiterte Sabitzer ebenfalls frei allein vor Neuer. Ein Pass des früheren Bayern-Profis auf Mitspieler Guirassy wäre die bessere Idee gewesen.

Bis in die Schlussphase ging es hoch her, der BVB verteidigte aufopferungsvoll und ließ wenig zu. In der 85. Minute war es dann einmal mehr Jamal Musiala, der den Ausgleichstreffer erzielte. Süle hatte einen Sané-Freistoß an den Kopf bekommen und lag benommen am Boden, die folgende Flanke versenkte Musiala freistehend ins Tor. Für den Nationalspieler war es bereits der zehnte Saisontreffer.