Kreuzbandriss: Hirscher muss Comeback-Saison vorzeitig beenden

Kaum feierte Marcel Hirscher sein Comeback auf der Skipiste, ist es auch schon wieder vorbei: Der achtmalige Gesamtweltcup-Sieger zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu und muss die Saison vorzeitig beendet. Der 35-Jährige wurde bereits operiert.

"Schmerzhafte Erfahrung Kreuzbandriss"

In einer Mitteilung wird Hirscher zitiert: "Zum ersten Mal muss ich die schmerzhafte Erfahrung Kreuzbandriss machen, wo so viele bereits durch mussten. Was bleibt, ist, dass diese acht Monate intensiv waren und ich viel Spaß hatte. Ich möchte mich bei allen bedanken, die diese unglaubliche Reise begleitet und möglich gemacht haben." Hirscher verpasst somit auch die WM in Saalbach-Hinterglemm im Februar 2025. Ob er im kommenden Weltcup-Winter noch einmal zurückkehrt, ist offen.

"Kreuzband weg, Projekt vorbei!" Marcel Hirscher

Zuvor gab er bereits auf Instagram sein Saison-Aus bekannt. "Letzte Fahrt der Saison. Was bleibt, ist die Liebe zum Skifahren. Vielen Dank an alle für die Unterstützung", schrieb der Doppel-Olympiasieger auf Instagram.