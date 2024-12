Liegt Musialas Vertragsverlängerung "unter dem Christbaum"?

Jamal Musiala ist einer der wertvollsten Spieler der Bundesliga, das bewies der 21-Jährige am Samstagabend gegen Borussia Dortmund mal wieder. Mit seinem Kopfball zum 1:1 in der 85. Minute rettete Musiala dem Bundesliga-Spitzenreiter einen Punkt.

Musiala, dessen aktueller Vertrag noch bis 2026 läuft, soll langfristig gebunden werden. "Das ist nicht 'Wünsch dir Was'", sagte Sportchef Max Eberl nach Abpfiff in Dortmund zum Stand der Verhandlungen. "Ich würde es allen gerne unter den Christbaum legen. Aber das kann ich heute nicht versprechen."

"Intensive Gespräche" mit Musiala-Seite

Eberl rechnet nicht mit einer schnellen Entscheidung bei der Vertragsverlängerung von Jamal Musiala, doch die Verantwortlichen an der Säbener Straße sollen laut Medienberichten bereit sein, tief in die Tasche zu greifen, um das Juwel langfristig an den Verein zu binden. "Was ich sagen kann, dass wir sehr intensiv sprechen, viel sprechen. Dann müssen sich zwei Parteien einigen", sagte Eberl.

Musiala: "Das Mia san mia – ist nicht nur dahingesagt"

Auch Vereine wie Real Madrid oder Manchester City haben Musiala im Blick, der sich zuletzt in einem persönlichen Beitrag für The Players’ Tribune positiv über den Bayern geäußert hat: "Die gesamte Kultur bei Bayern – das Mia san mia – ist nicht nur dahingesagt. Es herrscht eine Familienatmosphäre", schrieb der Nationalspieler.

Der Offensivkünstler kam 2019 vom FC Chelsea, spielte zunächst in der Bayern-Jugend und absolvierte seit 2020 bislang 124 Bundesligaspiele für die Münchner, in denen er 39 Tore schoss.