Alpine Ski-WM 2025: Neue Team-Kombination spaltet Skiwelt

Auf Weltcup-Ebene noch nie erprobt

Bei der Junioren-WM 2023 soll die Team-Kombination (Super-G und Slalom) bei ihrer Premiere auf positive Resonanz gestoßen sein. Auf Weltcup-Ebene wurde die Disziplin nie erprobt. Dabei hatte die FIS (Internationaler Skiverband) die Team-Kombi für die Saison 2023/24 schon fix im Rennkalender vorgesehen.

Kurz vor der Weltcup-Saison hatte Slalom-Vizeweltmeister Alexander John "AJ" Ginnis (derzeit verletzt) dann aber ein Veto eingelegt. Der Grieche hatte sich mit einem offenen Brief an die FIS gewandt. Unterstützt wurde Ginnis von rund 130 Top-Athleten aus 18 verschiedenen Ländern. Die neue Disziplin sei unfair und unkollegial. "So, wie es die FIS im Weltcup durchführen wollte, war die Team-Kombi nicht akzeptabel", sagte Ginnis im Interview mit BR24Sport rückblickend.

Warum die Team-Kombination im Weltcup kritisiert wird

Im Fokus der Kritik steht die Punktevergabe. Die Weltcup-Punkte wären nämlich in die jeweilige Disziplin-Wertung eingeflossen. Hätten Lena Dürr und Kira Weidle-Winkelmann in der Team-Kombi im Weltcup also gewonnen, hätte Dürr die 100 Punkte auf ihr Slalomkonto und Kira Weidle-Winkelmann sie auf ihr Abfahrtskonto bekommen.

"Das hätte die Athleten von kleinen Ski-Nationen benachteiligt, weil sie bei diesen Rennen nicht hätten teilnehmen können", so Ginnis. Was er konkret meint: Für den Weltklasse-Slalomfahrer Ginnis gibt es keinen griechischen Speed-Fahrer, mit dem er ein Team bilden könnte. Das würde auch andere Athleten wie den Briten Dave Ryding oder Albert Popow aus Bulgarien betreffen.

Slalomspezialisten aus kleinen Ski-Nationen wie Großbritannien, Bulgarien oder Griechenland hätten bei der Team-Kombi also nicht mitfahren können. Und die Top-Fahrer aus großen Ski-Nationen wie der Schweiz wollten nicht, dass die Leistung von Team-Events in ihre Einzelwertungen miteinfließt. "Es war also niemand happy damit", so Ginnis.