Regensburg verliert gegen Münster und steckt tief in der Krise

Jahn Regensburg startete gut in das Aufsteigerduell, doch schaffte es im vierten Spiel in Folge nicht zu treffen. Beim 0:3 (0:1) hat Preußen Münster seinen ersten Sieg in der 2. Liga seit mehr als 33 Jahren gefeiert.

Bittere Verletzung

"Die Lage ist ernst, wir müssen punkten", hatte Regensburgs Trainer Joe Enochs vor der Partie gesagt. Mit nur drei Punkten nach fünf Spielen stand der Jahn vor der Partie auf Platz 16, dahinter auf Platz 17 die Gäste aus Münster.

Die erste Chance hatte Dominik Kother. Mit einem Haken war der Stürmer an Münsters Verteidiger Jano ter Horst vorbeigezogen. Den Abschluss hielt Johannes Schenk. In der 19. Minute musste Oscar Schönfelder am Knie behandelt werden. Der Jahn-Angreifer hatte sich im Zweikampf verletzt und musste ausgewechselt werden.

Preußen Münster trifft dreimal

Danach bekam Preußen Münster immer mehr Spielanteile. In der 29. Minute erzielte Joel Grodowski aus kurzer Distanz das 0:1. In der 42. Minute traf Christian Kühlwetter für den Jahn, allerdings aus einer Abseitsposition, weshalb es zur Pause beim 0:1 blieb.

Auch in der zweiten Halbzeit erwischte der SSV den besseren Start und probierte viel aus. Münster lauerte auf Konter. In der 60. Minute nutzen die Gäste einen Fehler des Jahns im Spielaufbau, dem nach dem Ballverlust jegliche Zuordnung fehlte. Babis Makridis kam frei zum Kopfball und erhöhte auf 0:2.

Auch der dritte Treffer viel nach demselben Muster: flache Hereingabe im Strafraum fast von der Torauslinie, diesmal traf Holmbert Fridjonsson auf Zuspiel von Thorben Deters. Jahn Regensburg ist nun auf Platz 18 der Tabelle gerutscht, Preußen Münster verbesserte sich auf Platz 13.