Medien: Cristian Fiél wechselt von Nürnberg zu Hertha BSC

Cristian Fiél wird Cheftrainer bei Hertha BSC. Das wurde dem rbb am Mittwoch bestätigt, nachdem Sky und Kicker zuerst über den Wechsel berichteten. Sky zufolge soll der Berliner Klub eine Ablöse-Summe von rund 500.00 Euro an den Ligakonkurrenten zahlen, Fiéls Vertrag in Nürnberg war nämlich noch bis 2025 datiert.

Erst am Montag hatte Joti Chatzialexiou, der neue Sportvorstand bei Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg, bestätigt, dass Fiél seinen eigentlich bis 2025 laufenden Vertrag beim Club nicht erfüllen würde. Wie von vielen Experten erwartet, zieht es den 44-Jährigen nun also zur "alten Dame" in die Hauptstadt.

"Berliner Weg" setzt auf den Nachwuchs

Ebenso wie Vorgänger Pal Dardai, der Herthas Akademie wie kaum ein anderer kennt, wird Fiél den Berliner Weg der wirtschaftlichen Konsolidierung mitgehen und stark auf den Nachwuchs setzen müssen. Fiél gilt als Förderer vielversprechender Talente. Junge Spieler wie Can Uzun blühten unter ihm in Nürnberg auf.

Der 44-Jährige, der in seiner aktiven Karriere auch kurzzeitig für den 1. FC Union Berlin auflief, gilt als Freund eines offensiven Spielstils. Er wird vor allem aber auch die wacklige Defensive der Hertha stabilisieren müssen.

Hertha hatte vor dem letzten Saisonspiel gegen Osnabrück verkündet, dass Dardais Vertrag als Cheftrainer nicht verlängert werde, der Ungar dem Club aber in anderer Funktion erhalten bleibe.