Regionalliga: Würzburg - Ansbach |9.8., 19 Uhr |Livestream

Was in der Vorsaison beeindruckende 26 Spiele dauerte, trat in dieser Saison bereits am 3. Spieltag ein: die erste Saisonniederlage der Würzburger Kickers. Vergangene Woche musste der amtierende Meister eine Niederlage in Burghausen einstecken. Auch gegen Türkgücü München gab es zum Saisonstart nur ein Unentschieden.

Mit Selbstvertrauen kann die SpVgg Ansbach nach Würzburg fahren. Am vergangenen Spieltag gelang den Nullneunern im Heimspiel gegen Viktoria Aschaffenburg ein 4:1. Am Spieltag zuvor hatten die Ansbacher in einer starken zweiten Halbzeit gegen die Bayern-Amateure aus einem 0:2 noch ein 2:2 herausgeholt. Bei den Würzburger Kickers könnte sich die Spielvereinigung nun zum "Aufstiegskandidaten-Schreck" mausern.

Würzburg im Favoritenkreis

Zu den Topfavoriten auf die Meisterschaft, die in diesem Jahr den direkten Aufstieg in die 3. Liga bedeutet, gelten neben den Würzburger Kickers und dem FC Bayern II auch die Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg sowie die früheren Drittligisten SpVgg Bayreuth und 1. FC Schweinfurt 05. Auch mit Vorjahres-Vizemeister DJK Vilzing und dem FV Illertissen ist wieder oben zu rechnen.

BR24Sport überträgt die Partie am Freitag ab 19 Uhr im Livestream. Ihr Kommentator ist Daniel Gahn.