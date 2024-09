Pro-Ana-Bewegung: Wo Magersucht im Netz zelebriert wird

Lena war zwölf, als die Probleme mit dem Essen begannen. Zwei Jahre später bekam sie die Diagnose Magersucht. Etwa zu dieser Zeit tauchte sie zum ersten Mal in eine Whatsapp-Gruppe ein: "Reismädchen". Die Gruppe ist ein Teil von "Pro-Ana" – einer losen Bewegung, in der Magersucht und Essstörungen verherrlicht werden. Pro-Ana besteht aus vielen Foren, in denen Mitglieder für private Messenger-Gruppen rekrutiert werden.

In der neuen Staffel des Podcasts Wild Wild Web – Geschichten aus dem Internet erzählt Lena, heute 26, ihre Geschichte.

Pro Ana: Pro Anorexie

"Erlaube mir, mich vorzustellen", liest Lena damals in einer der ersten Nachrichten im WhatsApp-Chat. "Mein Name, oder wie ich von sogenannten 'Ärzten' genannt werde, ist Anorexie. Mein vollständiger Name ist Anorexia nervosa, aber du kannst mich Ana nennen. Ich hoffe, wir werden gute Freunde."

Diese personifizierte Version der Magersucht ist ein zentrales Element der Pro-Ana-Bewegung. Sie verleiht der Krankheit Magersucht eine Stimme, macht sie zu einer Freundin, einer Vertrauten - und zu einer ständigen digitalen Begleiterin.

Foren und Chatgruppen

Die Geschichte der Pro-Ana-Bewegung ist untrennbar mit der Entwicklung des Internets verbunden. In den frühen 2000er Jahren tauchten die ersten Pro-Ana-Foren und -Blogs auf. Sie boten jungen Menschen mit Essstörungen etwas, das sie in der physischen Welt oft vermissten: Verständnis und Zugehörigkeit. Allerdings ging es hier nicht darum, die Krankheit zu überwinden, sondern darum, sie verherrlichen.

Mit der Verbreitung von Smartphones und der Entstehung von Social-Media-Plattformen wurde es für junge Menschen wie Lena noch einfacher, in diese Welt einzutauchen.