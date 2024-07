"Kamala IS Brat": Entscheiden Memes die US-Präsidentschaftswahl?

"Wir haben noch 106 Tage bis zur Wahl", sagte US-Vize-Präsidentin Kamala Harris bei ihrem ersten Wahlkampfauftritt als Präsidentschaftskandidatin. Nicht viel Zeit, aus dem Schatten Joe Bidens herauszutreten und das eigene Profil zu schärfen. Ihre Kampagne baut dafür auf Popkultur und Memes (externer Link).

Harris' "Brennsuppn" ist die Kokospalme

Im Mittelpunkt: Das Kokospalmen-Emoji. Es steht stellvertretend für eine Anekdote, die Harris einmal über ihre Mutter erzählt hatte. Die habe immer gesagt: "Ich weiß nicht, was mit Euch jungen Leuten los ist. Glaubst du, du bist einfach aus einer Kokospalme gefallen?" Die Kokospalme steht also dafür, dass Kamala Harris gerade nicht auf der sprichwörtlichen 'Brennsuppn dahergeschwommen' kommt.

Das größte Kompliment des Sommers: "Brat"

In den sozialen Netzwerken (vor allem bei TikTok) ist dank Charli XCX' aktuellem Album namens "brat" in diesem Sommer ohnehin alles "brat", was irgendwie cool ist: Ein Meme, das man Vertretern der Gen Z also nicht mehr groß erklären muss. Dass die Künstlerin selbst "kamala IS brat" postet, kommt unter jungen potenziellen Wählern einem Ritterschlag gleich. Passend dazu orientiert sich Kamala Harris' Social-Media-Kampagne an der grün-schwarzen Ästehtik des Albumcovers von "brat".