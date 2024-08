Cool wie Hollywood: Die besten Memes der Olympischen Spiele

Die olympischen Spiele enden dieses Wochenende. Nicht nur die sportlichen Leistungen, die Rekorde und der Glamour haben das Internet gefesselt. Die Spiele haben auch große Meme-Momente hervorgebracht.

Die Scharfschützen: cool wie aus Hollywood

Die vielleicht größte Meme-Saga der diesjährigen olympischen Sommerspiele kommt aus dem Sportschießen. Und zwar gleich von verschiedenen Schützinnen und Schützen.

Los ging es mit der Südkoreanerin Kim Yeji. Als die einen Weltrekord in 25 m Pistole aufstellte, fiel das gesamte Internet fast in Ohnmacht. Das hatte zwei Gründe: zum einen erledigte sie die sportliche Meisterleistung auf eine so coole und entspannte Art und Weise, dass man sie einfach nur dafür lieben konnte. Und zum anderen trug sie dabei ein verdammt cooles Outfit mit einer ziemlich interessanten Brille. Alles in allem sah Yeji aus wie eine Hauptfigur aus einem Actionfilm.