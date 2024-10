ChatGPTs neue Stimme: Wann wird KI zu menschlich?

Lange musste Europa warten, doch seit ein paar Tagen ist der neue Advanced Mode von OpenAI's ChatGPT auch hierzulande verfügbar. Nicht nur Zungenbrecher und Pumuckl-Imitationen können die neuen KI-Stimmen auf Kommando, sondern auch Emotionen und - vermeintlich - menschliche Wärme. Marie und Fritz fragen sich: Wie lebensecht wollen wir unsere KI-Assistenten überhaupt haben? Und wem nützt die perfekte Illusion von KI-Menschlichkeit eigentlich? Über die Hosts Fritz Espenlaub ist freier Journalist und Ökonom. Er arbeitet unter anderem für den Bayerischen Rundfunk und das Tech-Magazin 1E9. Marie Kilg ist Chief AI Officer bei der Deutschen Welle. Zuvor war sie Produkt-Managerin bei Amazon Alexa. In dieser Folge 00:00 Intro 03:23 Was kann der Advanced Voice Mode? 13:19 Wie viel lebensechter kann KI noch werden? 21:50 Wollen wir das eigentlich? 32:54 Was haben wir diese Woche mit KI gemacht? Links ChatGPT Advanced Voice Mode: https://help.openai.com/en/articles/8400625-voice-mode-faq ChatGPT und Multimodalität: https://openai.com/index/chatgpt-can-now-see-hear-and-speak/ Menschen verlieben sich in ChatGPT-Voice https://x.com/julesterpak/status/1774305346690957533 Familie eines Teenagers verklagt Character.ai https://www.nytimes.com/2024/10/23/technology/characterai-lawsuit-teen-suicide.html Neue Midjourney-Features: https://x.com/midjourney/status/1849213115009056919 https://www.midjourney.com/home Suno und Timbaland: https://timbaland.suno.com/ Runway Act One: https://runwayml.com/research/introducing-act-one Claude Computer Use: https://www.anthropic.com/news/3-5-models-and-computer-use