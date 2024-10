KI und Arbeitsmarkt: Welche Jobs sind zukunftssicher?

Die KI-Revolution kommt am Arbeitsmarkt an - mit Folgen für alle Arbeitnehmer. Wie sieht eine Arbeitswelt aus, in der wegen KI immer mehr Stellen abgebaut oder gar nicht mehr ausgeschrieben werden? Und wie machen wir unsere Jobs zukunftssicher? Über die Hosts: Gregor Schmalzried ist freier Tech-Journalist, Speaker und Berater, u.a. beim Bayerischen Rundfunk. Fritz Espenlaub ist freier Journalist und Ökonom. Er arbeitet unter anderem für den Bayerischen Rundfunk und das Tech-Magazin 1E9. 00:00 Intro 04:18 Was kann KI besser als wir? 16:58 Was können wir besser als KI? 30:30 Was haben wir diese Woche mit KI gemacht? Links KI-Linienrichter in Wimbledon https://www.skysports.com/tennis/news/12110/13230764/wimbledon-to-replace-line-judges-with-ai-after-147-years Job Impact Index: https://theresanaiforthat.com/job-impact/ KI und Online-Jobbörsen: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4527336 80/20 Job Skills: https://twitter.com/ryanlpeterman/status/1837981443051724956 ElevenLabs Sound Effects: https://elevenlabs.io/sound-effects Redaktion und Mitarbeit: David Beck, Cristina Cletiu, Chris Eckardt, Fritz Espenlaub, Marie Kilg, Mark Kleber, Gudrun Riedl, Christian Schiffer, Gregor Schmalzried Kontakt: Wir freuen uns über Fragen und Kommentare an podcast@br.de. Unterstützt uns: Wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Abonniert den KI-Podcast in der ARD Audiothek oder wo immer ihr eure Podcasts hört, um keine Episode zu verpassen. Und empfehlt uns gerne weiter!