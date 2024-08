Verlag und Kulturzeitung "Lichtung" vor Pleite gerettet

Der Verlag "Lichtung" im niederbayerischen Viechtach war durch eine hohe Nachzahlung an die Deutsche Rentenversicherung von der Insolvenz bedroht. Jetzt ist er gerettet, wie der Verlag nun in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat.

Der Verlag hat erreicht, dass er die Summe in Höhe von 40.000 Euro, die die Rentenversicherung rückwirkend als Nachzahlung gefordert hatte, nun in Raten bezahlt. Grund ist eine "überwältigende Welle an Solidarität", die es nach der Veröffentlichung der drohenden Insolvenz gegeben hatte, so der Verlag.

Hilfe aus der Bevölkerung und von Künstlern

Zahlreiche Menschen hätten "Buch-Rettungspakete" bestellt, also Bücher des Verlags, um Geld in die Kasse zu spülen. Außerdem wurden viele neue Abos für das Kulturmagazin "Lichtung" abgeschlossen. Musiker, Autoren und Künstler haben Benefizaktionen angeboten, zum Beispiel den Verkauf gestifteter Bilder und Benefizauftritte, die in den nächsten Monaten auch durchgeführt werden.

Nachzahlung ist ein Muss - Verlag verzichtet auf Klage

Den Widerspruch des Verlags gegen den Bescheid für die Nachzahlung hat die Deutsche Rentenversicherung inzwischen abgelehnt. Auf eine Klage vor dem Sozialgericht will der Verlag wegen des hohen Aufwands verzichten. Die Nachzahlung hatte sich überraschend bei einer Betriebsprüfung ergeben, bei der die Rentenversicherung die Art des Beschäftigungsverhältnisses der beiden Geschäftsführerinnen anders beurteilt hatte als in den Jahren zuvor.

Preisgekrönter Verlag für die Region

Für den Verlag ist wichtig, dass er nun weiter bestehen kann. Das Magazin "Lichtung" werde weiterhin erscheinen, teilte der in Viechtach ansässige Verlag mit. Auch Buchprojekte könnten weiterhin umgesetzt werden. Das Programm müsse aber eventuell vorübergehend etwas reduziert werden.

Der Verlag "Lichtung" besteht seit über 30 Jahren und hat sich überregional einen Namen gemacht, auch schon einige Kulturpreise gewonnen. Er veröffentlicht eine regionale Kulturzeitschrift für Ostbayern und verlegt Bücher, vor allem von Autoren aus der Region.