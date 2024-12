Taylor Swift der Orgel: Anna Lapwood kommt nach Würzburg

Die Orgel sei eine Verwandlungskünstlerin, erklärt Anna Lapwood im Interview. "Wenn du sie spielst, spielst du auch die Streicher, die Oboe, die Trompete, das Horn." Das sei der entscheidende Grund dafür gewesen, wieso sie sich in dieses Instrument verliebt habe, so die 29-Jährige.

Pop auf der Orgel? Kein Problem für Anna Lapwood

Das dürfte vielen Organistinnen so gehen. Aber wenige reizen das Verwandlungstalent der Orgel derart aus, wie Anna Lapwood es tut. Dass man den Pfeifen so gut wie jede Klangfarbe entlocken kann, das beweist sie nämlich nicht nur im klassischen Repertoire, sondern auch in der Popmusik.

Mit ihrer Landsfrau, der britischen R&B-Sängerin Raye, hat Anna Lapwood schon live in der Royal Albert Hall in London performt. Und Rayes Hit "Escapism" gewann durch ihren Orgelsound nochmal eine Extraportion Dramatik dazu.

Ähnlich wie ihr amerikanischer Kollege Cameron Carpenter ist auch Anna Lapwood eine Grenzgängerin an ihrem Instrument. Und eine Pionierin.

Als Frau in einer Männerdomäne

Als erste Frau überhaupt bekam sie am Magdalen College in Oxford ein Orgelstipendium. Und mit gerade mal 21 Jahren wurde sie Musikdirektorin am Pembroke College in Cambridge. Dass ihr Weg als Musikerin sie einmal auf die Orgelbank führen würde, war aber nicht von Anfang an klar.

Sie habe schon immer ein Faible dafür gehabt, neue Instrumente auszuprobieren, erzählt sie. Und normalerweise sei ihr das auch ziemlich gut gelungen. Nur die Orgel, ja, ausgerechnet die Orgel, erwies sich als echte Herausforderung. "Das war so frustrierend! Es hat schon so vier Jahre gedauert, bis ich fließender spielen konnte."

Das Durchhalten hat sich gelohnt. Heute ist Lapwood eine von nur wenigen Frauen in einer Männerdomäne. Noch immer ist die Orgel ein eher männlich konnotiertes Instrument. Bei einem Orgelwettbewerb meinte ein Juror mal zu ihr, er habe ihr Spiel sehr gemocht, aber sie solle doch mehr wie ein Mann spielen.

Die Organistin als Social-Media-Star

Anna Lapwood reagierte darauf auf ihr Weise. Auf Instagram rief sie den Hashtag "playlikeagirl" ins Leben. Fast 600.000 Follower hat sie dort inzwischen. Auch ihr TikTok-Kanal zeigt, wie gut sie bei jüngeren Leuten ankommt: über 900.000 Fans begeistert sie dort mit ihren Videos.