Tanzen für eine zerrissene Jugend - Festival "Think Big"

"Polymer" in den Münchner Kammerspielen

Im Werkraum der Münchner Kammerspiele wird am Freitagvormittag eine taiwanesische Produktion gezeigt: "Polymer". Im Publikum sitzen Schülerinnen und Schüler einer Mittelschule. Die Prüfungen haben sie hinter sich, da war der Ausflug genau das Richtige.

Auf der Bühne markiert ein weißer Paravent einen Raum. Davor sitzt der taiwanesische Hip-Hop Tänzer Chih Wen Chung auf einem Hocker und erzählt in seiner Muttersprache die Geschichte eines verlassenen Hauses. Immer vertrauter wird einem mit der Zeit dieses hässliche Familienhaus aus Taipeh, in dem einstmals das Leben brummte, in dem gekocht und gefeiert wurde. Videoprojektionen und ein Modell des Gebäudes lassen es im Kopf der Zusehenden lebendig werden.

Performances für eine zerrissene Jugend

Im Kontrast dazu drückt der Tanz die innere Zerrissenheit eines jungen Menschen aus, der in genau diesem Haus seine Kindheit verbracht hat. Die Regisseurin Fang Yon-Lo verarbeitet in "Polymer" nicht nur ihre eigene Geschichte: "Dieses Haus ist ein bisschen wie unsere Situation. Unsere heißt, taiwanesisch. Dieses Land hat keine Kraft zu sagen, was können wir tun."

Mit kantigen, akrobatischen, kämpferisch anmutenden Schritten zeigt der Tänzer zu elektronischer Musik seine Sehnsucht nach einem Zuhause. Gleichzeitig aber weiß er, dass er seine eigene Identität finden will und dafür Abschied nehmen muss. In weniger als sechzig Minuten hat sich der taiwanesische Performer, barfuß, mit Shorts und Hütchen auf dem Kopf, die Sympathie des Publikums ertanzt. Weil er mit seinen Bewegungen genau das auszudrücken vermag, was die meisten der jungen Menschen beschäftigt: Wohin führt sie ihr Leben und wie finden sie eine Heimat?

Viel Applaus für "Polymer" beim Münchner Festival "Think Big", für eine gelungene Produktion, die Hoffnung in wirren Zeiten macht und das Gefühl ausdrückt, mit existenziellen Fragen nicht allein zu sein, ohne es explizit auszusprechen.