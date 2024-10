Star-Sopranistin Diana Damrau beim Festival der Nationen

Mit ausverkauften Konzerten hat am Wochenende in Bad Wörishofen das "Festival der Nationen" begonnen. Top-Acts der klassischen Musik treten beim Festival auf - so auch die 53-jährige Weltklasse-Sopranistin Diana Damrau. Die gebürtige Schwäbin bereist die ganze Welt für ihre Aufritte - und kommt gerne auch zurück ins beschauliche Bad Wörishofen.

BR24: Frau Damrau, Sie stehen heute Abend (01.10.2024) mit der Operetten-Gala "Liebe, du Himmel auf Erden" auf der Bühne. Was kann das Publikum da erwarten?

Diana Damrau: Was ganz Menschliches und alles, was die Liebe an Gefühlen mit sich bringt. Auch die enttäuschte Liebe, die Liebe, um die man kämpfen muss, die überschwängliche Liebe, beschwingt sein, glücklich sein, aber dann auch wieder mal zu Tode betrübt. Das ist eigentlich das ganze Spektrum der Operette.

BR24: Bleiben wir bei den Gefühlen. Letzte Woche sind Sie am Fuße des Ätna in Catania aufgetreten, die Woche davor im Hollywood Bowl in Los Angeles, wie ist es da, ins vergleichsweise beschauliche Bad Wörishofen zu kommen?

Diana Damrau: Ich freue mich da genauso drauf wie auf diese anderen Orte. Zudem ist mein Vater in Bad Wörishofen geboren und man hat da schon eine ganz besondere Verbindung. Und natürlich auch zum Festival der Nationen, das ist wie eine Familie.

BR24: Was ist das Besondere am Festival der Nationen?

Diana Damrau: Vor allem was für die Jugend getan wird, dass sie hier aktiv mitwirken dürfen, zum Beispiel wenn das Jugend-Festivalorchester der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW) zusammen mit Sabine Meyer und Nils Mönkemeyer auftritt. Das öffnet Horizonte, vor klassischer Musik muss man keine Angst haben.

BR24: Sie leben in Zürich, auf Station in Ihrer schwäbischen Heimat, stehen da auch mal Kässpatzn auf dem Programm?

Diana Damrau: Das ist Pflicht! Kässpatzn, Eierschwammerl mit Semmelknödel, Brezen mit Butter und ein gescheites Bier.

BR24: Schauen Sie auch mal in Ihrer Heimatstadt Günzburg vorbei?

Diana Damrau: Ja klar, da ist ja auch noch der Großteil meiner Familie, in Günzburg, das ist schon mein Basislager (lacht).

BR24: Kommen Sie nächstes Jahr wieder zum Festival der Nationen nach Bad Wörishofen?

Diana Damrau: Da können Sie davon ausgehen.