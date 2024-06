Schauspiel statt Theater: Alles neu in Erlangen

"Das ist jetzt ein Scherz! Ist das wirklich so?" Auch Stunden, nachdem der neue Intendant Jonas Knecht der Presse den neuen Namen für sein Haus vorgestellt hat – aus "Das Theater Erlangen" wird "Schauspiel Erlangen" – hat sich die Neuigkeit noch nicht zu dieser Gruppe Damen durchgesprochen, die verblüfft mit einem Glas Sekt im Foyer des Redoutensaals stehen. Hier präsentiert sich das neue Leitungsteam gleich erstmals den Erlangern. "Sprachlos, ich bin sprachlos".

Nach 15 Jahren neuer Intendant in Erlangen

Ab Herbst übernimmt Jonas Knecht das Erlanger Haus, das insgesamt drei Spielstätten umfasst - darunter das Markgrafentheater. Es ist das älteste noch bespielte Barocktheater in Süddeutschland. Mit dem neuen Namen will er als erster neuer Intendant in 15 Jahren einen klaren Schnitt für einen Neustart vollziehen. "Wir fanden, Schauspiel Erlangen hat etwas Kurzes, Knappes und Prägnantes", erklärt Knecht im BR-Interview. Der Schweizer, der bislang Schauspieldirektor in St. Gallen war, übernimmt ab der Spielzeit 2024/25 den Posten des Intendanten von Katja Ott.

Großes Leitungsteam für kleines Haus

Neu ist nicht nur der Name, sondern auch die Struktur im Schauspiel Erlangen. So wird Knecht das Theater zusammen mit einem sechsköpfigen künstlerischen Leitungsteam führen. Dieses setzt sich aus drei Dramaturginnen, einem Regisseur, einem Bühnen- und Kostümbildner und einem musikalischen Leiter zusammen. "Wir versuchen, Theater aus mehreren Ecken zu denken", so Knecht und fügt an: "Wir können uns so ein großes Leitungsteam ja eigentlich gar nicht leisten. Wir haben ja jetzt nicht mehr Geld." Und so soll und wird sein Team nicht nur in Erlangen arbeiten, sondern auch außerhalb. Dadurch verspricht sich Knecht auch frischen Wind für sein Haus.

Puppenspieler und Tänzer im Ensemble

Der weht jetzt schon durch das Hausensemble. Das wird aufgestockt von neun auf elf Personen und neu aufgestellt. So werden etwa auch Tänzer und Puppenspieler ab der kommenden Spielzeit fest an das Schauspiel Erlangen gebunden. Jonas Knecht spricht von einem Spartenübergriff innerhalb einer Sparte. An größeren Häusern arbeiten oft Mitglieder etwa des Balletts, der Oper oder des Schauspiels für Produktionen zusammen. In Erlangen ist nun alles in einem Ensemble gebündelt.

Klassisches Theater und neue Projekte

Spartenübergreifend und mit viel Formenvielfalt will das neue Leitungsteam in Erlangen auch inszenieren. Im geplanten Abend "Beyond – wie Licht entsteht" soll das Publikum etwa erst durch Schauspieler im Zuschauerraum mit Fragen konfrontiert werden und diese dann in einer raumgreifenden Licht- und Soundinstallation selbst reflektieren. Am 12. Oktober will sich das Schauspiel Erlangen mit einer Langen Theaternacht der Stadt vorstellen.

Neuer Name und neues Design

Beim ersten öffentlichen Auftritt des neuen Teams im Erlanger Redoutensaal zeigt sich, dass das Interesse auf jeden Fall groß ist. Der Zuschauerraum ist sehr gut gefüllt, trotz eines lauen Vorsommerabends vor der Tür. Der neue Name für das Theater, das viele Erlangerinnen und Erlanger immer noch Markgrafentheater nennen, ruft spontan keinen Applaus hervor. Es herrscht kurzes Schweigen im Saal, als der neue Name auf einem Plakat enthüllt wird. Aber die Stadt hat ja noch bis zum Herbst Zeit, sich daran zu gewöhnen, bis zum Antritt des neuen Intendanten. Gewöhnen kann sich das Publikum auch an das neue, schwarz-weiße Streifendesign, den künftigen grafischen Auftritt des Schauspiels Erlangen.