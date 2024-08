Oasis-Comeback: Was ist dran an den Gerüchten?

Glaubt man dem Bericht der britischen Zeitung "The Times" (externer Link), werden Liam und Noel Gallagher im kommenden Jahr wieder gemeinsam auf der Bühne stehen und das Live-Comeback von Oasis feiern. Die Band, die in den 90er- und Nuller-Jahren zur Spitze der Britpop-Bewegung zählte und 2009 aufgelöst wurde, soll im kommenden Sommer zwei große Shows in London und ihrer Heimatstadt Manchester spielen. Darüber hinaus wird gemeldet, dass Oasis 2025 als Headliner des berühmten Glastonbury Festivals auftreten sollen.

Das britische Boulevardblatt "The Sun" schreibt (externer Link), dass die Band in der kommenden Woche offizielle Statements verkünden werde. Der Zeitpunkt würde mit zwei wichtigen Band-Ereignissen zusammenfallen: Ende August 2009 gab Song-Mastermind Noel Gallagher seinen Ausstieg aus der Band bekannt und besiegelte damit das Ende von Oasis. Fast auf den Tag genau 15 Jahre zuvor war das Debütalbum der Band erschienen. Der Albumtitel "Definitely Maybe" wird seit der Trennung als Synonym für die Möglichkeit eines Comebacks verwendet: ganz bestimmt, vielleicht.

Freundliche Worte und allerlei Andeutungen

Die noch immer große Fangemeinde von Oasis wartet seit Jahren auf die Wiedervereinigung der Band. Diese scheiterte bislang an der legendären Fehde zwischen den Brüdern Noel und Liam Gallagher. Beide hatten in den letzten Monaten die Möglichkeit einer Oasis-Reunion ausgeschlossen.

Vergangenen Freitag dann hatte Sänger Liam bei einem Auftritt im Rahmen seiner "Definitely Maybe"-Solotour in Leeds (externer Link) verkündet, dass sich "eine interessante Situation" ergeben habe. Gitarrist Noel wiederum fand kurz zuvor in einem Interview anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Debüt-Albums (externer Link) ungewohnt freundliche Worte für seinen Bruder und dessen Gesangstalent. Er könne bekannte Songs wie "Cigarettes and Alcohol" oder "Rock ’n’ Roll Star" nicht so singen wie Liam, er habe weder die Attitüde noch den spezifischen Tonfall seines Bruders.

Auch auf der Social-Media-Plattform X pflegt Liam Gallagher seinen sehr eigenen Tonfall. In einem am Sonntag veröffentlichten Post schreibt er: "I never did like that word FORMER" (externer Link) – er habe das Wort EHEMALS noch nie gemocht. Es war sein reichweitenstärkster Post seit Langem, Fans werteten die Aussage als weiteres Indiz für ein Oasis-Comeback. Ob es wirklich dazu kommen wird oder die Gallagher-Brüder nur geschickte Promotion für die laufende "Definitely Maybe"-Tournee beziehungsweise ihr Debüt-Album machen, dürfte sich im Laufe der Woche klären.