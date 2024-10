Neues Coldplay Album: So hört ihr "Moon Music" schon vorab

Erst vor kurzem hatte Chris Martin, der Frontsänger der Band Coldplay, in einem Interview mit dem US-Sender CBS verraten, dass es nicht mehr als zwölf Coldplay-Alben geben wird. Angedacht war wohl sogar, das letzte Album bis zum Jahr 2025 veröffentlicht zu haben, was Chris Martin im Interview aber selbst als "ambitioniert" bezeichnete. Auf die Frage warum es ausgerechnet nur zwölf Alben werden sollten antwortete Martin, dass die Band einfach nicht glaube, dass es mehr Musik von ihnen brauche.

Kino-Events auf der ganzen Welt

Das zehnte Album steht zumindest schon einmal in den Startlöchern. "Moon Music" soll es heißen – und es wird in der Nacht zum Freitag veröffentlicht. Um den Release zu feiern, gibt die Band vorab schon Einblicke in ihre neue Platte. Dafür wurden auf der ganzen Welt Kino-Events geplant, bei dem die Fans das Album bereits vor Erscheinen im Kino erleben können.

Die Events finden in über 700 Spielstätten in mehr als 40 Ländern statt und sind auf den 2. und 3. Oktober begrenzt. Auch viele Kinos in Bayern bieten an, das Album schon vor Veröffentlichung hören zu können. Auf der Webseite der Band (externer Link) gibt es eine entsprechende Übersicht.

Stadionband der Superlative

Noch in diesem Sommer hatte die Band in München drei ausverkaufte Shows im Olympiastadion gespielt und zusätzlich tausende Fans begeistert, die den Konzerten auf dem nahegelegenen Olympiaberg lauschten. Die Band ist bekannt für ihre Mega-Konzerte, bei denen sie in insgesamt vier "Akten" ein Best-of ihrer größten Hits und aktuellen Songs präsentieren. Gut, dass Chris Martin in seinem kürzlich gegebenen Radiointerview auch erwähnte, dass die Band, selbst wenn sie keine neuen Alben mehr veröffentlichen, weiter touren und sich nicht trennen werde.