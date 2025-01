Musik gegen die Flammen: Stars rocken für Kalifornien

Es ist eine der größten Naturkatastrophen in der Geschichte Kaliforniens: Die verheerenden Brände in und um die US-Metropole Los Angeles haben bislang mindestens 29 Menschenleben gekostet, mehr als 12.000 Gebäude wurden zerstört oder beschädigt. Um die Betroffenen finanziell zu unterstützen, soll in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Benefizkonzert stattfinden: FireAid, ins Leben gerufen von US-Musikmogul Irving Azoff und seiner Frau Shelli. Außerdem soll der Erlös in den Wiederaufbau der Infrastruktur fließen und in die Vorbereitung auf zukünftige Brandkatastrophen.

Lady Gaga, Billie Eilish, Green Day und viele mehr

Das Line-up von FireAid setzt sich aus einer Vielzahl prominenter Stars zusammen. Zugesagt haben Lady Gaga, Billie Eilish, Katy Perry, Joni Mitchell, Pink, Stevie Nicks, Alanis Morissette, Green Day, die Red Hot Chili Peppers, Anderson.Paak, Stevie Wonder, Rod Stewart, Sting, und Earth, Wind & Fire. No Doubt, die Rockband um Sängerin Gwen Stefani, wird sich für FireAid auf der Bühne wieder vereinen. Zudem soll es unter anderem Auftritte geben von den Black Crowes, Olivia Rodrigo, Graham Nash und John Fogerty.

Konzert wird weltweit gestreamt

Stattfinden wird die Benefiz-Veranstaltung in zwei Hallen in Inglewood südlich von LA, fußläufig sind sie etwa eine halbe Stunde voneinander entfernt. Im Kia Forum, der ehemaligen Heimatstätte des NBA-Teams Los Angeles Lakers, beginnen die Konzerte um 18 Uhr Ortszeit, also 3 Uhr morgens in Deutschland. Im Intuit Dome, einer Mehrzweckhalle, die auch als Basketballstadion der LA Clippers genutzt wird, geht es um 19:30 Uhr los (4:30 Uhr deutsche Uhrzeit).

Tickets kosten ab 99 Dollar aufwärts, sämtliche Einnahmen werden gespendet. Das Konzert soll zudem weltweit gestreamt werden. Zu den beteiligten Plattformen zählen unter anderem Youtube, Facebook, Instagram, Spotify, Netflix und Apple Music. Spenden, die während der Übertragung über die Website des Veranstalters gemacht werden, werden von Connie und Steve Ballmer, Eigentümer des Intuit Domes und des NBA-Teams LA Clippers, verdoppelt.

Die Mutter aller Benefizkonzerte

Nicht nur namentlich, auch vom Konzept erinnert FireAid an ein anderes großes Spenden-Event: Live Aid, ein parallel in London und Philadelphia veranstaltetes und weltweit übertragenes Benefizkonzert, das im Juli 1985 von Bob Geldof organisiert wurde. Um Spenden für die Hungersnot in Äthiopien zu sammeln, trat im Wembley-Stadion und im John F. Kennedy Stadium die Creme de la Creme der damaligen Pop- und Rockszene auf, darunter Queen, U2, David Bowie, Bob Dylan, Paul McCartney, Madonna, Tina Turner, Sade und unzählige andere.

Knapp 1,5 Milliarden Menschen verfolgten Live Aid vor Ort und via Fernsehen und Radio, etwa 140 Millionen Dollar an Spendengeldern kamen zusammen und wurden der Welthungerhilfe zur Verfügung gestellt. Mit dem nachträglichen Erlös der Nebenrechte beliefen sich die Einnahmen auf rund 400 Millionen Dollar.