Landestheater im Zelt: Hoffnung auf Rückkehr in alte Spielstätte

Seit zehn Jahren spielt das Ensemble des Landestheaters Landshut in einem provisorischen Theaterzelt auf dem Messegelände am Stadtrand. Der Grund: Das traditionsreiche, historische Stadttheater im Bernlochnerkomplex an der Isar, mitten in Landshut, musste aus Brandschutzgründen geschlossen werden. Doch nun gibt es Fortschritte.

Hoffnung für Theatersanierung

Aufgrund der angespannten Finanzlage in Landshut hat sich lange nichts in Sachen Theatersanierung getan. Vor einigen Jahren gab es sogar eine große Demonstration von Künstlern aus ganz Bayern in der Altstadt, die sich für die Sanierung des Theaters einsetzten. Jetzt steht jedoch fest: Im kommenden Jahr soll endlich mit der Sanierung begonnen werden. Für den ersten Bauabschnitt stehen 50 Millionen Euro bereit.

Intendant: Es geht um Arbeitsqualität

Entsprechend groß ist die Freude bei Intendant Stefan Tilch, der im Interview mit BR24 sagte: "Wir freuen uns riesig, dass die Stadt Landshut jetzt wirklich ganz konkrete Schritte unternommen hat, um den Bernlochner so weit zu sanieren, dass wir möglichst bald mit unserem Personal und kleinem Schauspiel wieder einziehen können."

Mit einem Umzug in die Räume in der Stadt werde sich auch die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden deutlich verbessern. Allerdings könnten in dem sanierten Schauspielhaus ab 2028 zunächst nur kleinere Produktionen präsentiert werden, so der Intendant. Um das Theaterzelt vollständig abzubauen, müsse dann im zweiten Bauabschnitt auch eine große Bühne für große Produktionen und Musiktheater geschaffen werden.

Neue Spielzeit vorerst im Zelt

In eineinhalb Wochen beginnt in Landshut die neue Spielzeit – allerdings noch außerhalb der Innenstadt. Das Motto der diesjährigen Spielzeit des Landestheaters Niederbayern in Landshut, Passau und Straubing lautet "Starke Frauen". Ein Motto, das sich, so der Intendant, von selbst ergeben hat: "Es hat sich herauskristallisiert, dass wir sehr viele Stücke mit starken oder sehr interessanten Frauen im Zentrum haben."

So werde die Oper "Lulu" von Alban Berg aufgeführt, ebenso das Musical "Chicago" sowie "Mutter Courage" von Bertolt Brecht und vieles mehr. Auch auf dem Spielplan: "Endstation Sehnsucht" von Tennessee Williams und der Musical-Klassiker "The Sound of Music".

Einen ersten Einblick in die neuen Produktionen des Landestheaters Niederbayern gibt es am 14. September von 12 bis 17 Uhr in Passau und am 15. September von 13 bis 18 Uhr in Landshut.