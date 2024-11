Neue Serie "Achtsam Morden": Work-Life-Balance im Mafia-Milieu

Von Achtsamkeit hält Anwalt Björn Diemel, gespielt von Tom Schilling, erstmal nichts. Dabei ist er gestresst im Job (von kriminellen Mandanten) und genervt zu Hause (von Ehefrau und Tochter), alles wächst ihm über den Kopf. Ausgerechnet ein Achtsamkeits-Training wird sein Leben verändern. Björn lernt, richtig zu atmen. Er lernt, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Pünktlich zu sein. Zeitinseln für die Familie einzurichten.

Work-Life-Balance im Mafia-Milieu

Und er lernt, wie er unliebsame Probleme (die Mandanten) einfach so aus dem Weg räumt. Oder besser gesagt: Durch den Häckler jagt. "Achtsam Morden": Natürlich ist das nicht wirklich ernst gemeint. Die Serie ist eine gelungene Krimi-Komödie nach der Buchvorlage von Autor Karsten Dusse. Sie verhandelt mit Augenzwinkern die viel zitierte Work-Life-Balance, das Streben nach Tiefenentspannung und Selbstfindung.

Anwalt Björn jedenfalls findet sich bald selbst inmitten von kriminellen Machenschaften wieder. Er steigt zum Boss des von ihm vertretenen Gangster-Clans auf – und das völlig tiefenentspannt.

Solides Handwerk, grandioser Soundtrack

Tom Schilling gibt den Anwalt, dem seine Mandanten vertrauen, in einer witzigen Mischung aus zynisch, hochmütig, manipulativ und gleichzeitig zugewandt, sympathisch, kinderlieb. Bei der Umsetzung hatte der erfahrene Münchner Constantin-Chef Oliver Berben den Hut auf, der schon viele Filmhits produziert hat. Auch hier wieder sehr solide. Der entspannt-grandiose Soundtrack mit dem ein oder anderen überraschenden Cover kommt von Konstantin Gropper alias Get Well Soon und Ziggy Has Ardeur.