"Harter Weg": Warum Achim Freyer mit 90 noch inszeniert

"Ich gehöre mit in diesen Kreislauf"

So umfassend, wie Freyer an seine Projekte herangeht, ist er mit anderen Multitalenten wie Robert Wilson vergleichbar. Was bemerkenswert ist: Auf jede Art von optischer Aktualisierung verzichtet Freyer konsequent, "Straßenanzüge" sind ihm auf der Bühne ein Graus, sodass einige seiner Arbeiten sage und schreibe 50 Jahre auf dem Spielplan von Theatern stehen und trotz 400 Vorstellungen kaum altern.

Dabei hält er sich für durchaus "aktuell": "Ich merke, wenn ich eine Woche nicht male, geht es mir sehr schlecht. Ich werde depressiv und merke, ich mache nichts an diesem Tag. Täglich ändert sich so viel in der Welt, das muss auch in meiner Kunst passieren. Ich gehöre mit in diesen Kreislauf."

Achim Freyer: Auch mit 90 noch Lust, die Welt zu verbessern

Achim Freyer hat auch mit 90 nicht die Lust verloren, die Welt zu verbessern oder jedenfalls mitzugestalten, und das trotz aller Enttäuschungen, mit denen eine so lange Karriere zwangsläufig verbunden ist. Verdis "Don Carlos" wurde denn auch ein Publikumserfolg, gemessen am Beifall. Freyer lässt seine Solisten stets dieselben prägnanten Gesten wiederholen, als ob ein Marmorstandbild einen beweglichen Arm hat und damit monoton Hilfe herbeiwinkt, denn eigentlich funken alle diese verklemmten, blockierten Funktionsträger SOS, sogar der König. Die zentrale Botschaft des Abends: Weitermachen und die Ideale nicht aufgeben, auch wenn immer wieder das Unrecht triumphiert.

Mit 90 so viel Zuversicht und Durchhaltevermögen zu haben, ist beneidenswert: Achim Freyer reist in diesen Tagen nach Berlin und Stuttgart, um alte, immer noch aufgeführte Inszenierungen zu kommentieren und macht sich dann an Wagners "Fliegenden Holländer" am Theater in Altenburg-Gera. Das "Bild der Bilder" wartet noch auf ihn.