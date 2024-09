Harry-Potter-Star Maggie Smith gestorben

Die britische Starschauspielerin Maggie Smith ist tot. Sie sei am Freitagmorgen im Alter von 89 Jahren in einer Klinik in London gestorben, teilten ihre Söhne Chris Larkin und Toby Stephens über Smiths Sprecherin Clair Dobbs mit. Smith galt als eine der herausragendsten britischen Schauspielerinnen ihrer Generation und wurde häufig in einem Atemzug mit Vanessa Redgrave und Judi Dench genannt.

Smith war zweifache Oscar-Preisträgerin

Im Laufe ihrer Karriere gewann Smith mehrere Auszeichnungen. Darunter waren zwei Oscars der US-Filmakademie – für ihre schauspielerische Leistung in den Filmen "Die besten Jahre der Miss Jean Brodie" und "Das verrückte California-Hotel".

Selbst in hohem Alter war sie noch gefragt – und reüssierte als erzkonservative Gräfinwitwe Lady Violet Crawley in "Downton Abbey" und als ebenso gestrenge wie kluge Professorin Minerva McGonagall in den "Harry-Potter"-Erfolgsfilmen.

Starmer: Maggie Smith "hat uns in neue Welten eingeführt"

Maggie Smith wurde 1934 in Ilford bei London geboren und stand bereits früh auf der Theaterbühne. Sie durfte nach einer Ehrung des britischen Königshauses auch den Titel "Dame" tragen. Sie starb am Freitagmorgen in einem Krankenhaus, wie PA meldete. Sie sei am Ende mit Freunden und Familie zusammen gewesen, hieß es in einer Erklärung ihrer Söhne, aus der die britische Nachrichtenagentur zitierte.

Großbritanniens Premierminister Keir Starmer schrieb auf der Plattform X, Smith sei von vielen für ihr großartiges Talent geliebt worden. "Dame Maggie Smith hat uns mit den zahlreichen Geschichten, in denen sie im Laufe ihrer langen Karriere mitgespielt hat, in neue Welten eingeführt." Ihre Arbeit werde noch über Generationen geschätzt werden.

Kollegen ehren die Schauspielerin – und ihr Talent

Schauspieler Hugh Bonneville von "Downton Abbey" würdigte sie als "wahre Legende ihrer Generation". Jeder, der jemals eine Szene mit ihr gedreht habe, werde ihr scharfes Auge, ihren scharfen Witz und ihr herausragendes Talent bestätigen können, hieß es in einer Erklärung, aus der britische Medien zitierten.

Bei Instagram erinnerte auch die US-amerikanische Schauspielerin Whoopi Goldberg an Smith. Die beiden hatten zusammen "Sister Act" gedreht – Goldberg postete ein Foto der beiden im Nonnengewand. "Maggie Smith war eine großartige Frau und eine brillante Schauspielerin", schrieb Goldberg. Sie könne immer noch nicht glauben, dass sie das Glück gehabt habe, mit so einem einzigartigen Menschen zusammenzuarbeiten.

Mit Informationen von dpa