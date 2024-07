"Führer und Verführer": Leben und Wirken des Joseph Goebbels

Detailreiche Adaption einer Politiker-Biografie

Goebbels donnernde Reden, Entscheidungen über Krieg, Judenverfolgung und den Angriff auf Russland, gefällt in edlen Räumen an fein gedeckten Tischen. Dann die berühmte Affäre Goebbels’ mit einer Schauspielerin und das drohende Scheitern seiner Ehe zu Magda und damit der drohende Verlust der Vorzeigefamilie des Dritten Reichs – Regisseur Joachim A. Lang hat sich die Biografie seiner Hauptfigur genau studiert und inszeniert, fast schon chronologisch. Das macht den Film stellenweise etwas langatmig – nicht alle Kapitel aus Goebbels’ Leben sind gleich wichtig -, und doch, "Führer und Verführer" sorgt für Schaudern – fast 80 Jahre nach Kriegsende. Regisseur Joachim A. Lang: "Ich denke, es ist wichtig, dass es diese Filme gibt. Ich finde an meinem Film das Wichtige, dass er versucht zu zeigen, warum die Mehrheit der Deutschen Hitler in den Krieg und in den Holocaust gefolgt sind."