Ehrung fürs Lebenswerk: Siemens-Musikpreis für Simon Rattle

Sir Simon Rattle, Chefdirigent des BRSO, bekommt den Ernst von Siemens Musikpreis 2025. Die Musikstiftung ehrt den Dirigenten wenige Tage vor seinem 70. Geburtstag (19. Januar 2025) für sein Lebenswerk. Der mit 250.000 Euro dotierte Preis gilt als der "Nobelpreis der Musik". Feierlich verliehen wird er am 17. Mai in der Münchner Residenz.

Würdigung für Rattles unvergleichliches Engagement

Diese Auszeichnung sei eine riesige Ehre für ihn, so Simon Rattle – die Liste der bisherigen Preisträger mache ihn schwindelig, ein großer Name nach dem anderen. Ein Teil von ihm habe gedacht: Das kann nur ein Witz sein. Rattle sei einer der wichtigsten und prägendsten Dirigenten unserer Zeit, heißt es in der Begründung der Ernst von Siemens Musikstiftung, er stehe für herausragende Interpretationen, Offenheit gegenüber unterschiedlichen musikalischen Genres und für ein unvergleichliches Engagement in der Vermittlungsarbeit.

Preisgeld soll neues Originalklang-Ensemble beim BRSO ermöglichen

Beispielhaft für Rattles Engagement ist der vielfach ausgezeichnete Film "Rythm is it", in dem der britisch-deutsche Dirigent mit den Berliner Philharmonikern und Kindern und Jugendlichen aus Brennpunkt-Schulen ein Ballett auf die Bühne brachte. Nach Stationen bei Spitzenorchestern in Berlin und London ist Rattle seit über einem Jahr Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Dort möchte er nun mit dem Preisgeld von 250.000 Euro ein Originalklang-Ensemble aufbauen. Er sei begeistert, mit dem Orchester diese neue Herausforderung angehen zu können.

Jährliche Preise der Ernst von Siemens Stiftung

Als Auszeichnung für das Lebenswerk vergibt die private Ernst von Siemens Musikpreis Stiftung jährlich den Musikpreis an Komponisten, Interpretinnen oder Musikwissenschaftler, die für das internationale Musikleben Hervorragendes geleistet haben. Bisherige Preisträger waren u.a. Leonard Bernstein, Herbert von Karajan, Benjamin Britten, Anne-Sophie Mutter oder Mariss Jansons. Die Stiftung vergibt außerdem jedes Jahr drei Förderpreise Komposition, die jeweils mit 35.000 Euro ausgestattet sind. Sie gehen heuer an den iranisch-kanadischen Komponisten Ashkan Behzadi, an Bastien David aus Frankreich und an die Norwegerin Kristine Tjøgersen.