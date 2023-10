Stiftung: Konzerthaus soll in neuen Koalitionsvertrag

Graffitibesprühte Container, Happy-Hour – Gäste in Schanigärten, Co-Working-Spaces, ein Riesenrad zwischen Baustellen und Hochhäusern. Das Werksviertel ist ein einmaliger Ort in München. Urban, ein bisschen wild, und vor allem nachts kann man sich leicht verlaufen zwischen den Häusern. Gerade gastiert der Circus Roncalli hier, genau auf dem Gelände, wo das Konzerthaus stehen soll. Warum das so lange dauert, versteht Dirigent Sir Simon Rattle, seit Mitte September im Dienst des BRSO, des Symphonieorchesters des BR, als Außenstehender nicht. "Es ist sehr seltsam, all diese Möglichkeiten und alle Vereinbarungen zu haben und zu sehen, dass nichts passiert", sagt der Maestro. Das sei nicht das Bild, das man sonst von München habe, "das wir uns als eine unglaublich starke Kunststadt vorstellen, die auch in die Zukunft blickt. Es ist schon eine etwas rätselhafte Situation."

Konzerthaus in den neuen Koalitionsvertrag

Georg Randlkofer, Vorsitzender der Stiftung Neues Konzerthaus München, bekräftigt, das Konzerthaus München müsse in den neuen Koalitionsvertrag der regierenden Parteien, so wie es auch im alten stand. Zu einer zukunftsfähigen Kulturpolitik gehört in seinen Augen "so ein Haus, das weit hinausstrahlt in die Welt".

Bevor die Koalitionsvereinbarungen abgeschlossen sind, wird das Ministerium für Wissenschaft und Kunst dazu keine Stellung nehmen, wie es auf BR-Anfrage mitteilte. Aktuell gebe es keinen neuen Stand, die Planungen liefen weiter. Die Stiftung hat bereits vier Millionen Euro gesammelt, man könnte mehr sammeln, brauche aber Klarheit. Söders eineinhalbjährige Denkpause habe man genutzt, die Planungen sind abgeschlossen, so Randlkofer: "Man hat jetzt ein fertiges Konzept und hat berechnete Kosten, das liegt vor. Es ist alles im Detail geplant, bis zu den Bodenbelägen. Also man kann anfangen, wir müssen jetzt die Staatsregierung auffordern, zu handeln."