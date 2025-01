Die Film- und Serien-Highlights 2025 im BR

Neue Staffeln von "Oktoberfest 1905" und "School of Champions"

In einem 40minütigen Trailer wurden die Highlights der Film- und Serienprojekte für die Mediathek, fürs Fernsehen und fürs Kino gezeigt. Darunter waren auch Serien wie „Oktoberfest 1905“, auf die sich Darstellerin Mercedes Müller freut, die als Brauereitochter Clara Prank Teil des von Intrigen gefüllten Plots ist. „Es wird wuchtig, süffig, manche Wendungen tun teilweise auch weh, aber das Ganze wird von einem hintergründigen Humor getragen“, schwärmt sie. Intrigant geht auch die zweite Staffel von „School of Champions“ weiter, die ab 31. Januar in der ARD Mediathek zu sehen ist. Ferdinand Hofer freut sich auf „noch mehr Action, Drama und emotionale Spannung, gerade zwischen dem jungen Ensemble“. Bettina Ricklefs, BR-Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie, betont, dass die Serie über ein Ski-Elite-Internat vor allem die Herzen der jungen Zielgruppen im Sturm erobert hat. Eine dritte Staffel wird bereits gedreht. Bettina Ricklefs sagte in ihrer Begrüßungsrede: „Filme uns Serien verändern Perspektiven, indem sie uns mit unserer Geschichte, anderen Kulturen und sozialen Gruppen in Kontakt bringen. Sie eröffnen die Möglichkeit, an Weltsicht und Einstellungen zu rütteln.“