Die Currywurst wird 75 – und hat heute Fans in der Sterneküche

Am 4. September 1949 mischte die Berliner Imbissbudenbesitzerin Herta Heuwer erstmals Tomatenmark mit Worcestershiresauce und Currypulver und kippte es über eine Brühwurst. Und das mehr aus der Verlegenheit heraus. Sie hatte nämlich keinen Senf mehr, besagt die Legende. Die Currywurst ist also so etwas wie ein aus der Nachkriegsnot geborenes Zufallsprodukt – aus dem längst ein ikonisches Gericht wurde.

BR24: Tim Raue, Sie sind – wie die Currywurst – ein echter Berliner. Außerdem gelten Sie als einer der besten Köche Deutschlands, wenn nicht der Welt, haben zwei Sterne im Guide Michelin, 19,5 Punkte im Gault Millau, Ihr Restaurant in Kreuzberg landet seit Jahren auf der Liste der fünfzig besten Restaurants. Wer also könnte besser geeignet sein, um über Imbissküche zu sprechen?

Tim Raue: Ja, dieses deutsche und charmante Wort 'Imbiss' ist ja eigentlich nichts anderes als Streetfood. Es wirkt dadurch much more sexy für die jungen Menschen, die sich in den letzten fünf, sechs Jahren angewöhnt haben, um die Welt zu reisen, um eben genau solche Gerichte zu essen.

Der ewige Konflikt um den Darm

BR24: Ist denn Currywurst gleich Currywurst?

Tim Raue: Nein, es gibt völlig unterschiedliche Zugänge. In Berlin gilt immer noch den Konflikt: mit oder ohne Darm. Ich bin ein großer ohne-Darm-Fan, und dann gehört für mich dazu eine tomatige Soße. Wir machen das mit braunem Rohrzucker, Fischsauce, ein bisschen Chilipulver. Dazu kommt noch eine zweite Soße, auf Basis von Apfelessig, bisschen Sojasauce, ein paar Gewürze, über die ich jetzt nicht sprechen möchte, unter anderem Chili und rohe Zwiebeln. Dann nimmt man diese geröstete, darmlose Currywurst, die außen so einen Biss hat. Darüber die süße und fruchtige Tomatensoße, dann die scharfe, saure Soße, und dann – ganz wichtig – obendrauf das Currypulver. Da schmeckst du mit jedem Bissen eine Vielschichtigkeit; das Schwein, das Fett, die Gewürze, die Süße, das Salzige, die – wie man heute so schön sagt – Umami-Tiefe des Ganzen. Dann weißt du, warum das ein all time und all favorite classic ist.