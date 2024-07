BR24live 12.30 Uhr: Adele rockt München – so sieht die Arena aus

Mitten in den bayerischen Sommerferien füllt sich die bayerische Landeshauptstadt mit musikbegeisterten Fans von Adele. Der britische Superstar mit Hits wie "Hello" und "Someone Like You" wird insgesamt zehn gigantische Open-Air-Konzerte auf dem Gelände der Messe-Riem geben.

Auftakt ist am 2. August und weitere neun Auftritte folgen am 3., 9., 10., 14., 16., 23., 24., 30. und 31. August. 80.000 Zuschauer werden zu jedem Konzert erwartet. Beginn ist jeweils um 19:30 Uhr. Heute will sich Adele erstmals offiziell selbst ein Bild von der Bühne des Pop-Up-Stadions machen. BR24live ist ab 12.30 Uhr dabei.

So wird die "Adele-World" in Riem aussehen: Zu sehen ab 12.30 Uhr im Livestream bei BR24live.

Konzertgelände: Noch Baustelle, bald Bühne

Aktuell präsentiert sich das Open-Air-Gelände in Riem noch als Baustelle. Doch die Arbeiten schreiten zügig voran: Eine gigantische Bühne wird gerade errichtet, die speziell für Adeles Konzertreihe konzipiert worden ist. Mit einem Durchmesser von etwa 300 Metern wird sie größer sein als alle bisherigen Bühnen auf diesem Gelände. Adele spielt nach mehr als acht Jahren erstmals wieder in Deutschland, in München stand sie damals nicht auf der Bühne.

Ticketverkauf: Noch Chancen für Fans

Zuletzt war Adele nur in ihren Shows in Las Vegas zu sehen. Weitere Konzerte sind für 2024 – zumindest offiziell – nicht geplant. Der Ansturm auf die Tickets war deshalb auch zunächst riesig. Bereits im Februar startete der Vorverkauf exklusiv für registrierte Fans, die sich auf Adeles Webseite für den Vorverkauf angemeldet hatten. Die günstigsten Tickets für 74,90 Euro waren daher auch schnell vergriffen. Es gibt aber immer noch Karten für die zehn Konzerte von Adele, allerdings erst ab knapp 185 Euro aufwärts pro Ticket.

Wirtschaftsfaktor Adele

Die Konzerte von Adele werden nicht nur für die Fans ein Highlight, sondern auch für die Stadt München. Das Wirtschaftsreferat der Stadt sieht in den Konzerten einen erheblichen Marketingwert. München wird damit zur internationalen Bühne für kulturelle Großereignisse in Riem, was die Stadt als Wirtschaftsstandort und Reiseziel weiter aufwertet. Es wird erwartet, dass Konzertbesucher bis zu 1.000 Euro in München ausgeben, was vor allem Gastronomen, Einzelhändler wie auch Besitzer von Hotels und Pensionen in der Region freuen dürfte.

Luxusunterkunft für die Diva

Wir bereits durchsickerte, wird Adele im 5-Sterne-Rosewood Hotel in der Münchner Innenstadt residieren. Im noch recht neuen Superluxus-Hotel bewohnt die 35-Jährige eine ganze Ebene, mit mehreren Zimmern und Bädern. Angeblich für schlappe 30.000 Euro die Nacht.

Anreise zum Konzertgelände

Für alle Konzertbesucher wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Das Gelände ist am besten mit der U-Bahn über die Haltestelle Messestadt Ost oder mit der S-Bahnlinie S2 zu erreichen. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) verstärkt zwar die Kapazitäten, aber – das zeigten sie Konzerte der letzten Jahre dort – es dürfte dennoch Geduld gefragt sein.

Radfahrer können ihre Räder an der Fahrrad-Station Messestadt West oder den Radständern vor dem Messeeingang West abstellen. Wer trotzdem mit dem Auto anreist, muss sich auf Staus und eine längere Anfahrt vom Parkplatz zur Messe einstellen, es empfiehlt sich, die Park-and-Ride-Anlagen zu nutzen.