"Trump Coin": Künftiger US-Präsident befeuert Kryptogeld-Hype

Wenige Tage vor seinem Amtsantritt hat der künftige US-Präsident Donald Trump eine eigene Kryptowährung eingeführt, die nach ihm selbst benannt ist. Die Ankündigung in der Nacht auf Samstag löste einen regelrechten Ansturm auf die sogenannten "Trump Coins" aus. Er führte dazu, dass der Kurs in die Höhe schnellte und die Gesamtbewertung binnen weniger Stunden auf mehrere Milliarden Dollar anstieg. In seinem Netzwerk Truth Social und auf X erklärte Trump, dass es sich bei den "Trump Coins" um sogenannte Meme Coins handelt.

Anspielung auf Mordanschlag - Trump Meme soll "Anführer" feiern

Meme Coins sind eine Untergruppe der Kryptowährungen, die aus der Begeisterung für eine Persönlichkeit oder ein virales Phänomen im Internet Kapital schlagen. Im Gegensatz zu traditionellen Kryptowährungen haben Meme-Kryptowährungen keinen konkreten wirtschaftlichen oder transaktionalen Nutzen. Der Trump Meme-Coin feiere "einen Anführer, der niemals zurückweicht, egal in welcher Situation", heißt es auf der Website des Projekts in Anspielung auf den Mordanschlag auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten im Juli.