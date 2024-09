Tote und Tausende Verletzte bei Pager-Explosionen im Libanon

Bei mutmaßlich koordinierten Explosionen tragbarer Funkempfänger sind im Libanon rund 2.750 Menschen verletzt und mindestens acht Menschen getötet worden. Der Zustand von rund 200 Verletzten sei kritisch, erklärte der libanesische Gesundheitsminister Firas Abiad bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Beirut.

Verletzt wurden nach Angaben der Hisbollah-Miliz auch Mitglieder der Organisation. Unter den Verletzten sollen auch Mitglieder der Elitetruppe Radwan und hochrangige Hisbollah-Funktionäre sein.

Hisbollah macht Israel verantwortlich

Die Hisbollah-Miliz wirft Israel vor, hinter den explodierenden Pagern zu stecken. Israel werde eine "gerechte Vergeltung" für diese "sündige Aggression" erhalten, kündigte die radikal-islamische Gruppierung an.

Eine Quelle aus dem Hisbollah-Umfeld sagte, die Vorfälle seien die Folge eines Eindringens Israels in das Kommunikationssystem der Miliz. Die Funkempfänger der Gruppe seien plötzlich heiß geworden und dann explodiert. Es seien Pager einer neu verwendeten Marke mit Lithium-Batterien gewesen. In einem Bericht der libanesischen Nachrichtenagentur ANI war von einem "beispiellosen feindlichen Sicherheitsvorfall" die Rede, bei dem in mehreren Regionen tragbare Pager explodiert seien.

Israels Armee kommentierte die Vorfälle zunächst nicht. Unmittelbar vor den Explosionen hatten israelische Medien über "dramatische Konsultationen" der politischen Führung berichtet.

Pager-Explosionen: Panik in Beirut

In Videos von Überwachungskameras im Libanon war zu sehen, wie es etwa in Supermärkten zu kleineren Explosionen kam. Teils lagen Menschen danach am Boden. Die Explosionen ereigneten sich örtlichen Medien zufolge in den südlichen Vororten Beiruts, wo die Hisbollah besonders stark ist, sowie im Süden des Landes.

Augenzeugen berichteten von Panik in den Straßen Beiruts. Zahlreiche Krankenwagen waren im Einsatz. Das libanesische Gesundheitsministerium rief alle Krankenhäuser zu höchster Alarmbereitschaft auf und forderte die Menschen auf, keine Funkgeräte zu benutzen. Das Ministerium rief zu Blutspenden auf. Die meisten Betroffenen hätten Verletzungen "im Gesicht, an der Hand, am Bauch oder sogar an den Augen" erlitten, sagte Gesundheitsminister Abiad.

Auch Irans Botschafter im Libanon, Modschtaba Amani, soll bei der Explosion eines Pagers verletzt worden sein. Zur Beobachtung sei Amani in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Die Hisbollah ist der wichtigste nicht-staatliche Verbündete der Islamischen Republik Iran.