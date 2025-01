Tödliche Schüsse in Bad Friedrichshall: Verdächtiger gefasst

Nach den tödlichen Schüssen in Bad Friedrichshall im nördlichen Baden-Württemberg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Am frühen Abend war ein maskierter Mann in einen Maschinenbaubetrieb in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) eingedrungen und hatte Schüsse abgegeben. Zwei Männer starben, ein dritter Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Der Verletzte schwebte am Abend laut Polizei noch immer in Lebensgefahr.

Tatverdächtiger war Mitarbeiter des Maschinenbaubetriebs

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Festgenommene ein 52 Jahre alter Mitarbeiter des Maschinenbaubetriebs sein, in dem am Abend die Schüsse abgegeben wurden. Weitere Angaben zu dem Tatverdächtigen machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an.

Festgenommen wurde der Mann wenige Stunden nach der Tat von der Polizei und einem Spezialeinsatzkommando (SEK) in einem Wohnhaus in der rund 30 Kilometer entfernten Gemeinde Seckach im benachbarten Neckar-Odenwald-Kreis. Offenbar gab es Hinweise, dass sich der 52-Jährige hier aufhalten würde. Die Ermittler waren mit einem Großaufgebot vor Ort und suchten über Stunden nach dem Flüchtigen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Im Einsatz sei zudem die Spurensicherung. Sie solle unter anderem klären, wie viele Schüsse der Täter abgegeben hatte, hieß es.

Polizei: Keine Gefahr für die Bevölkerung

Bei den Opfern handelt es sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei um Mitarbeiter der Firma. Weitere Beschäftigte seien während der Tat vor Ort gewesen, hieß es von den Ermittlern. Diese seien aus dem Gebäude gebracht und von der Polizei befragt worden, sagte eine Sprecherin, ohne Angaben zur Anzahl der bei der Tat anwesenden Mitarbeiter zu machen. Seitens der Polizei seien keine Schüsse abgefeuert worden.

Auf der Plattform X schrieb die Polizei am früheren Dienstagabend, dass es aktuell zu einem größeren Polizeieinsatz komme. Von einer Gefahr für die Bevölkerung sei nicht auszugehen.