Tagesgespräch: Ist Dialekt die schönere Sprache?

Servus, Moin, Ei Gude wie, Grüß di! Etwa 60 Prozent der Deutschen sprechen einen Dialekt. Hamburger "schnacken", im Südwesten Deutschlands wird "geschwätzt", in Hessen "gebabbelt" und in Bayern "geratscht". Dialekte sind eigene sprachliche Systeme, mit eigenen grammatischen Regeln und einer besonderen Sprachmelodie.

Heute wird der Bayerische Dialektpreis übergeben. Den vergibt seit 2017 das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat. Heute bekommt der Musikant, Radio-Journalist und Chef von BR Heimat, Stefan Frühbeis, den Preis verliehen. Er ist ab 12.40 Uhr im Tagesgespräch zugeschaltet.

Dialekt oder Hochdeutsch: Was denken Sie?

Was ist Ihre Meinung? Welche Rolle spielen Dialekte in Deutschland und verdienen sie mehr Beachtung und Pflege? Zugeschaltet bei Moderator Stefan Parrisius sind heute neben dem heutigen Preisträger Stefan Frühbeis, Claudia Pichler, Kabarettistin und Gewinnerin des Dialektpreises für Oberbayern im Jahr 2023 und Rupert Hochholzer vom Lehrstuhl für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften an der Uni Regensburg.