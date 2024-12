Studie: Deutschland hat Defizite auf dem Weg zu Klimaneutralität

Um die im Pariser Klimaabkommen formulierten Ziele zu erreichen, müsste Deutschland laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung seine Anstrengungen vergrößern. In einem Ländervergleich von 30 untersuchten OECD- und EU-Staaten belegten die nordischen Länder Schweden, Dänemark und Finnland sowie Spanien die ersten Plätze in Sachen Klimaneutralität. Deutschland erreichte im Gesamt-Ranking Platz sieben.

Für die Untersuchung wurden die Effektivität der Politikansätze bei Klimaschutz, Energiewende und Kreislaufwirtschaft verglichen sowie Kennzahlen wie die Entwicklung der Netto-Treibhausgasemission verglichen. Mit Blick auf Deutschland stellten die Autoren Defizite vor allem bei der Energiewende und beim Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft fest.

Dekarbonisierung: Deutschland nur im Mittelfeld

Bei der Dekarbonisierung des Energiesystems, also der Abkehr von Kohle, Öl und Gas, verortet die Studie Deutschland mit Platz 15 nur im Mittelfeld. Die Autoren kritisieren vor allem eine fehlende "Koordinierung bei der Modernisierung des Stromnetzes". Auch komme der Ausstieg aus fossilen Energieträgern und der Einstieg in neue Technologien nicht schnell genug voran.

Die klimapolitische Gesamtstrategie Deutschlands würdigt die Studie immerhin als "größtenteils ambitioniert". Es gebe verbindliche Klimaziele sowie jährliche Emissionsgrenzwerte für einzelne Sektoren. Auch Mechanismen zur Nachjustierung seien klar festgelegt. Es müsse aber abgewartet werden, wie sich die Neuregelung des Klimaschutzgesetzes auswirkt, wonach die jeweiligen Sektorziele untereinander verrechnet werden können.

Kreislaufwirtschaft: Studie bemängelt fehlende Ziele

Beim Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft erreicht die Bundesrepublik bei der Studie Rang acht. Deutschland habe jüngst zwar eine Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie verabschiedet, klare Aktionsziele, Zwischenziele und ein Überwachungssystem fehlten aber, so die Autoren. Vor allem Finnland und Schweden seien hier besser aufgestellt.

"Im Ländervergleich zum Fortschritt beim Klimaschutz, der Energiewende und der zirkulären Wirtschaft ist Deutschland nach wie vor gut positioniert", erklärte der Bertelsmann-Experte Christof Schiller zusammenfassend. Um die Vorreiterstaaten zu erreichen, müssten "Ziele und Maßnahmen im Bereich der Energiewende und der zirkulären Wirtschaft allerdings besser aufeinander abgestimmt werden", mahnte er.

Auch die Vorreiter machen laut Studie noch einiges falsch

In den nordischen Ländern und Spanien gebe es klarere "Zielvorgaben für den Weg zur Klimaneutralität und Ressourceneffizienz", so die Studie. Es seien für unterschiedliche Sektoren Aktionspläne aufgelegt worden und die Umsetzung werde anhand umfangreicher Kennzahlen kontrolliert. Kritisiert wird allerdings auch in den Vorreiter-Staaten ein Festhalten an klimaschädlichen Subventionen. Zudem seien in Schweden zuletzt Umweltvorschriften aufgeweicht worden.

Schlusslichter im Ranking der Bertelsmann-Studie sind Kanada, Australien, Israel, Polen und Ungarn, ihnen wird attestiert, kaum Engagement beim Klimaschutz zu zeigen. Alle 30 untersuchten Länder müssten aber noch ihre Anstrengungen verstärken, um die Klimaziele des Pariser Abkommens noch zu erreichen, so die Studie.

