Selbstbestimmungsgesetz: Mehr als ein bürokratischer Prozess?

"Wenn ich an nächste Woche denke, merke ich: Das wird aufregend!" Jule aus München identifiziert sich als nichtbinär, also weder als weiblich noch als männlich. Jule ist 28 und nutzt für sich weder weibliche noch männliche Pronomen. Im Pass soll künftig der Geschlechtseintrag divers stehen. Am 1. August hat Jule den entsprechenden Antrag gestellt, Anfang November ist der Termin im Standesamt.

Viele warten schon Jahre oder Jahrzehnte auf diesen Tag. Ab November können sie ihren Eintrag im Pass ändern lassen. Anmeldungen waren ab 1. August beim Standesamt möglich - per Post oder persönlich. Danach gilt per Gesetz eine Wartezeit von drei Monaten. Sie soll eine Art Bedenkzeit sein. Bis Ende August hatten nach "Spiegel"-Informationen bereits 15.000 Menschen derartige Änderungen bei den Standesämtern angemeldet.

München: "Wir sind tatsächlich richtig überrannt worden"

In den Münchner Standesämtern haben sich bisher 350 Personen angemeldet, die Hälfte schon am ersten Tag. Alle Termine für diesen Monat sind bereits vergeben. "Wir sind tatsächlich richtig überrannt worden", sagt Dr. Hanna Sammüller-Gradl, Leiterin des Kreisverwaltungsreferats in München.