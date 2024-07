Schumacher-Erpressung: Mutmaßlicher Hintermann festgenommen

Im Fall der versuchten Erpressung der Familie des früheren Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher hat die Polizei einen mutmaßlichen Hintermann festgenommen. Es handele sich um einen 52-Jährigen, der als Sicherheitsmitarbeiter für die Familie tätig gewesen sei, sagte Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert in Wuppertal. Der Mann sei in Wülfrath bei Wuppertal festgenommen worden. Dabei habe man eine Vielzahl weiterer Beweisstücke sichergestellt, diese würden nun ausgewertet.

Forderung nach Zahlung in Millionenhöhe

Am 19. Juni waren im hessischen Groß-Gerau bereits die beiden mutmaßlichen Erpresser der Familie festgenommen worden, auf deren Spur die Polizei durch "technische Maßnahmen" gekommen war. Laut Staatsanwaltschaft besaßen der 53-jährige Mann und sein 30 Jahre alter Sohn private Fotos der Familie und hatten damit gedroht, diese im Darknet zu veröffentlichen, wenn die Familie nicht eine Summe in Millionenhöhe an sie zahle. Als Nachweis hätten die Verdächtigen, die beide bereits wegen anderer Delikte polizeibekannt sind und unter Bewährung stehen, einige Dateien an die Familie übersandt, so die Staatsanwaltschaft.

Verdächtiger mit Digitalisierung von Bildern befasst?

Unklar war bisher noch, woher die beiden Männer, die jetzt in Untersuchungshaft sitzen, die privaten Fotos hatten. Bei den Ermittlungen dazu sei man schließlich auf den jetzt festgenommenen 52-Jährigen gestoßen, so der Oberstaatsanwalt. Er soll als Security-Mitarbeiter für die Familie Schumacher tätig gewesen und dabei auch mit der Digitalisierung privater Bild-Aufnahmen beauftragt gewesen sein.

Nicht der erste Erpressungsversuch gegen die Familie

Der Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher hatte sich bei einem Ski-Unfall Ende 2013 schwer verletzt. Seitdem ist er nicht mehr öffentlich aufgetreten. Es handelt sich bei dem aktuellen Fall nicht um den ersten Versuch, die Familie des früheren Rennfahrers zu erpressen.

2017 verurteilte das Amtsgericht Reutlingen in Baden-Württemberg einen 25 Jahre alten Mann, weil er versucht hatte, von Schumachers Ehefrau Corinna Schumacher 900.000 Euro zu erpressen. Er hatte damit gedroht, dass sonst den Kindern des Paares etwas passieren würde. Der Mann wurde damals zu einer Bewährungsstrafe von 21 Monaten verurteilt.

Mit Informationen von dpa